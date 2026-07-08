В день рождения пропал у моря: в Мангистау ищут 18-летнего парня

Ведутся поиски 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который пропал днем 7 июля в районе курортного отеля «O'Mir», сообщает Lada.kz.
Как рассказали родственники, 7 июля молодой человек отмечал свой день рождения вместе с друзьями рядом с курортным отелем «O'Mir», расположенным примерно в 48 километрах от Актау. Около 15:00 он пропал возле моря. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Поисковую операцию на данный момент проводят сотрудники ДЧС, а также родственники, друзья и близкие Азамата Дуйсеханова. Имеющихся сил недостаточно, как уверяют его родные.
Родственники обращаются ко всем неравнодушным жителям с просьбой присоединиться к поискам. Особенно необходима помощь волонтеров, операторов дронов и владельцев лодок.
Также семья просит откликнуться всех, кто находился в районе курортного отеля 7 июля или располагает какой-либо информацией, которая может помочь в поисках.
Время играет решающую роль, - отмечают родные.
Всех, кто может помочь или обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении Азамата Дуйсеханова, просят обращаться по телефонам: +7(778) 967-61-23 и +7(775) 985-57-54.
Пропавший Азамат Дуйсеханов
Напомним, в праздничный день, 6 июля, в Мангистау утонули два человека.
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