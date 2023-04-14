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ЛАДА.kz » Происшествия

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:23

Просмотров: 631

В Мангистау 11-летняя девочка во сне нанесла ножевые ранения двум сёстрам

Жители региона рассылают в социальных сетях сообщения о том, что 11-летняя девочка ударила ножом двух своих сестёр. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили данный факт, добавив, что одна из пострадавших госпитализирована в больницу.

Фото из архива Lada.kz
Происшествие случилось ночью 14 апреля 2023 года в одном из домов села Акшукур. Вызов в полицию поступил примерно в 4 утра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

- Как выяснилось, 11-летняя несовершеннолетняя девочка предварительно в состоянии сна (лунатизм) столовым ножом нанесла ножевые ранения родным сёстрам в возрасте 19 и 12 лет. Пострадавших доставили в больницу. Одна из них была отпущена домой после оказания медицинской помощи, другая всё ещё находится в больнице. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:41
Вот это ужасы !!! Сомнамбулизм на нервной почве?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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