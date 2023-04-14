В Мангистау 11-летняя девочка во сне нанесла ножевые ранения двум сёстрам

Происшествие случилось ночью 14 апреля 2023 года в одном из домов села Акшукур. Вызов в полицию поступил примерно в 4 утра. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.



- Как выяснилось, 11-летняя несовершеннолетняя девочка предварительно в состоянии сна (лунатизм) столовым ножом нанесла ножевые ранения родным сёстрам в возрасте 19 и 12 лет. Пострадавших доставили в больницу. Одна из них была отпущена домой после оказания медицинской помощи, другая всё ещё находится в больнице. Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ведётся расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается, - сообщили в департаменте полиции.