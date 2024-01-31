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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 465

Нанёсший смертельные ножевые ранения брату житель Жанаозена приговорён к восьми годам тюрьмы

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Мангистауской области вынес приговор жителю Жанаозена, который нанес смертельные множественные удары ножом брату. Мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Фото из архива
Специализированным межрайонным судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого жителя Жанаозена по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Судом установлено, что 4 октября 2023 года примерно в 07:30 часов подсудимый, находясь в квартире в одном из домов в Жанаозене, в ходе ссоры со своим братом потерпевшим, возникшей на почве неприязненных отношений, нанес ему множественные удары складным ножом в жизненно важные органы, а именно, область груди, сердца.

В результате потерпевший от полученных травм скончался, не приходя в сознание в Жанаозенской городской больнице.

- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.


Приговор вступил в законную силу.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:08
8 лет за человеческую жизнь?! Года 2 посидит и по УДО выйдет ! Справедливое наше правосудие!
 
 

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