Нанёсший смертельные ножевые ранения брату житель Жанаозена приговорён к восьми годам тюрьмы

- Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе суда.

Специализированным межрайонным судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого жителя Жанаозена по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).Судом установлено, что 4 октября 2023 года примерно в 07:30 часов подсудимый, находясь в квартире в одном из домов в Жанаозене, в ходе ссоры со своим братом потерпевшим, возникшей на почве неприязненных отношений, нанес ему множественные удары складным ножом в жизненно важные органы, а именно, область груди, сердца.В результате потерпевший от полученных травм скончался, не приходя в сознание в Жанаозенской городской больнице.Приговор вступил в законную силу.