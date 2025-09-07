Двое мужчин получили ножевые ранения во время ночной драки в Актау

Қазақ тіліне аудару

Сегодня ночью, около 01:30, на аллее сзади 1-го дома в 12 микрорайоне Актау произошла драка с поножовщиной. Территория вокруг места происшествия была оцеплена полицией, жители запечатлели на фото окровавленную лавочку и номера-указатели следователей, передает Lada.kz.

фото с сайта @112_aktau

Очевидцы, увидев окровавленую лавочку предположили, что произошло убийство. Однако в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области эту информацию опровергли. Как сообщили в ведомстве, что досудебное расследование проводится по факту нанесения вреда здоровью.

«Установлено, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошёл конфликт, в результате которого двое из них получили ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу», — отметили в полиции.

В рамках расследования был произведён осмотр места происшествия. Подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.