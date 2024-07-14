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14.07.2024, 13:21

Девушке нанесли ножевые ранения в Мангистау: выяснились неожиданные подробности инцидента

Происшествия 0 45 Сергей Кораблев

Девушка, получившая ножевые ранения от мужа в селе Мангистау, беременна. На текущий момент врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Кадр видео
Кадр видео

Потерпевшая 2000 года рождения поступила в Мангистаускую областную многопрофильную больницу в 22:40 часов. Была осмотрена дежурными хирургами, травматологом и реаниматологом. Взяты все лабараторные анализы, экстренно передана в операционный блок.

Предварительным диагнозом были зафиксированы проникающие колото-резаные раны брюшной стенки и грудной клетки слева.

Пострадавшей провели несколько операций: лапаротомия, ушивание диафрагмы слева, ревизия, санация и дренирование брюшной полости, дренирование плевральной полости по Бюлау слева, ПХО (первичная хирургическая обработка - прим. авт.) ран верхних и нижних конечностей.

Послеоперационный диагноз: проникающая колото-резаная рана брюшной стенки с повреждением диафрагмы, печени. Гемопневмоторакс слева (200 мг), гемоперитонеум (100-150 мг). Множественные колото-резаные раны верхних и нижних конечностей. Беременность 10 недель. На данный момент состояние стабильно тяжелое. Сознание ясное, адекватна. Гемодинамика стабильна. Продолжает лечение в условиях реанимации, - сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

Напомним, в ночь на 14 июля в социальных сетях появилось видео с лежащей на земле окровавленной девушкой. Поблизости находился ее муж с ножом.

Для справки

Гемопневмоторакс – патологическое состояние, развивающееся при попадании крови и воздуха в плевральную полость вследствие повреждения сосудов, легочной ткани или бронхов.

Гемоперитонеум – внутрибрюшное кровотечение, приводящее к излитию свободной крови в брюшную полость.

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