Казахстан меняет правила использования смартфонов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития внести законодательные изменения, касающиеся верификации мобильных устройств. Вопрос рассмотрели на заседании Комиссии по демонополизации экономики в рамках поручений президента, сообщает Lada.kz.

В Казахстане намерены усилить регулирование верификации смартфонов

В Казахстане планируют на законодательном уровне закрепить порядок верификации мобильных устройств. Соответствующее поручение премьер-министр Олжас Бектенов дал по итогам заседания Комиссии по демонополизации экономики.

Во время совещания были рассмотрены вопросы, связанные с учетом и регистрацией мобильных устройств, а также с включением их данных в базу идентификационных кодов. Речь идет о механизме, который должен обеспечить более прозрачный и упорядоченный контроль за оборотом смартфонов и другой мобильной техники на рынке.

Что обсуждали на заседании

Как сообщили в правительстве, в ходе заседания заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил информацию о проводимой институциональной работе.

Эти меры реализуются в рамках законопроекта «О развитии рынка телекоммуникаций и центров обработки данных». Одной из ключевых тем стало именно законодательное оформление процедуры верификации мобильных устройств.

В правительстве подчеркивают, что четкое правовое закрепление этой процедуры должно обеспечить:

устойчивую работу системы регистрации устройств;

корректное включение данных в базу идентификационных кодов;

стабильное функционирование цифровой инфраструктуры;

более эффективное администрирование рынка мобильной техники.

Зачем нужны новые изменения

Верификация мобильных устройств рассматривается как часть более широкой цифровой трансформации и наведения порядка на рынке электроники. Законодательные поправки должны устранить правовые пробелы и сделать саму процедуру более понятной как для бизнеса, так и для пользователей.

Ожидается, что после внесения изменений система регистрации и учета смартфонов будет работать на более четкой нормативной основе. Это также может помочь в вопросах контроля за оборотом устройств и повышении прозрачности цифрового рынка.

Поручение получил Жаслан Мадиев

По итогам заседания Олжас Бектенов поручил Министерству искусственного интеллекта и цифрового развития принять необходимые законодательные изменения, касающиеся верификации мобильных устройств.

Таким образом, вопрос верификации смартфонов официально выходит на уровень законодательного регулирования и становится частью государственной политики в сфере цифровизации и развития телеком-рынка.

На заседании подняли и вопрос цифровизации здравоохранения

Помимо темы смартфонов, в ходе совещания обсуждались и другие направления цифровых реформ. В частности, премьер-министр поручил Министерству здравоохранения ускорить оцифровку процессов, связанных с включением лекарств и медицинских изделий в перечни закупа Единого дистрибьютора, а также в систему амбулаторного лекарственного обеспечения.

Это решение направлено на упрощение и ускорение процедур в сфере здравоохранения, а также на повышение прозрачности закупочных и учетных процессов.