Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
08.04.2026, 10:31

Что нужно успеть сделать до 17 апреля владельцам жилья в Казахстане

Новости Казахстана

С 17 апреля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Главное изменение касается того, что выплаты можно использовать исключительно для погашения основного долга по ипотеке, а не всей задолженности целиком, сообщает Lada.kz. 

Фото: kt.kz

Изменения в правилах использования пенсионных выплат

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 19 марта 2026 года № 116 уточняет, как именно можно применять единовременные пенсионные выплаты:

  • На внесение первоначального взноса при получении ипотечного жилищного займа;
  • На частичное или полное погашение основного долга по ипотеке;
  • На рефинансирование жилищного займа.

Ранее формулировка правил допускала более широкое толкование, которое могло включать в себя не только основной долг, но и начисленные проценты, штрафы или иные платежи. Новая редакция исключает любые сомнения и прямо закрепляет возможность использования средств только для основного долга.

Сравнительный анализ: старая vs новая редакция

Чтобы наглядно увидеть разницу, стоит обратить внимание на то, как изменился подпункт 2) пункта 6 Правил. В предыдущей версии законодательство разрешало направлять выплаты на «погашение задолженности». В банковской практике этот термин включает в себя всё: основной долг, начисленные проценты, штрафы и неустойки.

В принятой редакции фраза звучит как «погашение основного долга». Это означает, что при подаче заявки через уполномоченного оператора (например, Отбасы банк или банки второго уровня) система будет запрашивать у банка-кредитора справку именно об остатке основного долга. Это изменение направлено на то, чтобы пенсионные накопления работали эффективнее, снижая общую переплату по кредиту, а не просто закрывали текущие обязательства перед банком.

Последствия для заемщиков

Для добросовестных плательщиков, которые регулярно вносят платежи, эти изменения практически не ощутимы — их пенсионные излишки и так уходили на уменьшение «тела» кредита. Однако для тех, кто планировал закрыть за счет ЕПВ накопившиеся долги по вознаграждению или выйти из просрочки, новые правила станут серьезным барьером.

Эксперты отмечают, что такая мера призвана защитить целевое назначение пенсионных денег: они должны превращаться в реальные квадратные метры (активы), а не расходоваться на оплату банковских услуг и обслуживание долга. Всем, кто планировал использовать ЕПВ в ближайшее время, рекомендуется завершить процедуры до 17 апреля, если их ситуация требует «широкого» толкования прежних правил.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь