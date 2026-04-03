Актау: жители выступили против ПКСК «Светлана» и готовят новый КСК «Адал Уй»

В 11 микрорайоне вчера вечером, 2 апреля, прошло собрание жильцов, на котором инициативная группа активистов подняла вопрос о смене формы управления многоквартирными домами и создании альтернативы ПКСК «Светлана».

По словам жителей, они намерены организовать новый КСК под названием «Адал Уй», так как, по их утверждению, другие управляющие компании отказываются брать дома на обслуживание.

«Ни одна компания не хочет обслуживать наш микрорайон. Нам прямо говорят, что не будут забирать дома, потому что не хотят «забирать работу» у действующего руководства», - рассказали участники встречи.

Жильцы заявили о ряде проблем: неудовлетворительном состоянии домов, протечках в подвалах и наличии фикалий, отсутствии новых козырьков, на установку которых собирались деньги много лет, ограниченном доступе к техническим помещениям и отсутствии прозрачности в работе ПКСК.

Особое недовольство вызвал ремонт кровли, который, по словам собственников, был проведён без их согласия и по завышенной стоимости.

«Нас просто поставили перед фактом: вы будете платить по 4 тысячи тенге за квадратный метр. При этом альтернативы нам не предложили», - отмечают жители.

Кроме того, жильцы заявляют, что не могут получить необходимые документы: акты выполненных работ, информацию о сборах средств, смету расходов по произведённым работам и ежегодные отчёты за последние три года.

В итоге жители намерены самостоятельно определить дальнейшую форму управления домами и добиться большей прозрачности в обслуживании жилого фонда.

Напомним, жители 11 микрорайона заявляют о критической ситуации и требуют срочной проверки деятельности ПКСК. В домах затоплены подвалы, ощущается зловоние, трубы покрыты ржавчиной.