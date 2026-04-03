Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
03.04.2026, 12:15

Актау: жители выступили против ПКСК «Светлана» и готовят новый КСК «Адал Уй»

Коммунальная жизнь 0 5 905 Сергей Кораблев

Жильцы 11 микрорайона хотят создать собственную управляющую компанию вместо ПКСК «Светлана», сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В 11 микрорайоне вчера вечером, 2 апреля, прошло собрание жильцов, на котором инициативная группа активистов подняла вопрос о смене формы управления многоквартирными домами и создании альтернативы ПКСК «Светлана».

По словам жителей, они намерены организовать новый КСК под названием «Адал Уй», так как, по их утверждению, другие управляющие компании отказываются брать дома на обслуживание.

«Ни одна компания не хочет обслуживать наш микрорайон. Нам прямо говорят, что не будут забирать дома, потому что не хотят «забирать работу» у действующего руководства», - рассказали участники встречи.

Жильцы заявили о ряде проблем: неудовлетворительном состоянии домов, протечках в подвалах и наличии фикалий, отсутствии новых козырьков, на установку которых собирались деньги много лет, ограниченном доступе к техническим помещениям и отсутствии прозрачности в работе ПКСК.

Особое недовольство вызвал ремонт кровли, который, по словам собственников, был проведён без их согласия и по завышенной стоимости.

«Нас просто поставили перед фактом: вы будете платить по 4 тысячи тенге за квадратный метр. При этом альтернативы нам не предложили», - отмечают жители.

Кроме того, жильцы заявляют, что не могут получить необходимые документы: акты выполненных работ, информацию о сборах средств, смету расходов по произведённым работам и ежегодные отчёты за последние три года.

 

В итоге жители намерены самостоятельно определить дальнейшую форму управления домами и добиться большей прозрачности в обслуживании жилого фонда.

Напомним, жители 11 микрорайона заявляют о критической ситуации и требуют срочной проверки деятельности ПКСК. В домах затоплены подвалы, ощущается зловоние, трубы покрыты ржавчиной.

 

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь