В Актау мужчина выстрелил в прохожего из травмата и попал под суд

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обращении с оружием и хулиганстве, передает Lada.kz .

По данным Мангистауского областного суда, инцидент произошёл 18 января 2026 года. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок и произвёл выстрел в сторону другого мужчины. Пуля попала в область живота потерпевшего.

Оружие, из которого был произведён выстрел, – переделанный травматический пистолет марки «RETAY XR» калибра 9 мм, незаконно хранившийся у обвиняемого.

В результате произошедшего пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.

В ходе разбирательств подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Его позицию поддержала защита. В то же время прокурор настаивал на реальном сроке лишения свободы – пять лет и шесть месяцев.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, примирение с потерпевшим, а также наличие у подсудимого на иждивении матери-инвалида II группы и восьмимесячного ребёнка. Отягчающими обстоятельствами признаны совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и высокая общественная опасность деяния.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.