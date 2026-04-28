13-летний подросток выстрелил в отца из-за нежелания идти в школу

В американском штате Луизиана конфликт из-за отказа идти в школу закончился трагедией — 13-летний подросток выстрелил в собственного отца, сообщает Lada.kz со ссылкой на People.

Ссора по дороге в школу переросла в трагедию

Инцидент произошел утром, когда мужчина вез сына на занятия. По данным полиции, подросток отказался выходить из автомобиля и устроил скандал. Учителя, ставшие свидетелями ситуации, убедили родителя отвезти мальчика обратно домой, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

Однако по пути ситуация резко обострилась. В момент, когда машина начала движение, в салоне раздался выстрел. Потеряв управление, автомобиль съехал с дороги и врезался в жилой дом.

В машине находился еще один ребенок

В салоне в момент происшествия находился пятилетний ребенок. Несмотря на серьезность аварии, он не получил травм и остался невредим.

Сам мужчина получил тяжелое ранение. Его срочно доставили в больницу, однако спасти его жизнь медикам не удалось.

Подростка задержали у школы с оружием

После аварии подросток выбрался из поврежденного автомобиля и направился в сторону школы, держа при себе оружие. Его заметил находившийся неподалеку полицейский, который оперативно вмешался и задержал несовершеннолетнего.

Подросток был арестован на месте. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая то, каким образом ребенок получил доступ к огнестрельному оружию.