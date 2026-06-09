Археологи и историки поделились выводами о предполагаемом кладбище «Қолтық әулие» в Актау

Вернуться к вопросу предполагаемого исторического кладбища «Қолтық әулие» на территории 4А микрорайона Актау, в частности, побудили видеоролики, которые активно обсуждаются сегодня в социальных сетях. Небольшое строение в указанном районе напоминает могилу, и горожане, вспомнив историю с обнаружением человеческих останков на стадионе «Каспий», предполагают, что там в свое время находилось кладбище. В пользу этого мнения говорят архивные документы местных археологов и фотографов - они считают , что действительно речь идет о кладбище, история которого требует дальнейшего изучения, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото из архива Lada.kz

Напомним, 2022 году житель Актау сообщил о найденной человеческой тазовой кости на указанной территории. Полицейские провели проверку, но других останков или вещественных доказательств возможного преступления обнаружено не было. В связи с этим производство по материалу было прекращено и документы правоохранители передали в архив.

Однако, в последнее время актаусцы вновь подняли эту тему. Жительница города, снимая строение в указанном районе, задалась вопросом, что это может быть. По ее словам, владелец строения ответить на этот вопрос затруднился, пользователи же Сети, куда попал ролик, предположили, что это одна из древних могил. Между тем специалисты вспоминают, что человеческие останки там находили и ранее - в 1990-х.

Ссылаясь на старожилов и, в первую очередь, первостроителей города, историк и краевед Нурлан Кулбай рассказывает, что со стороны мыса, сзади здания «Тенгиз» в 4А микрорайоне располагалось большое кладбище. Когда-то здесь были колодцы и поселение возле Аккольского аула или Акмурина. Естественно община существовала там, где раньше был аул.

В 1960-1970-х годах, когда началось первое строительство города, старое кладбище было снесено экскаваторами и бульдозерами.

Хотя точное местоположение кладбища не сохранилось, народная память сохранила сведения о том, что оно здесь было. Здесь насчитывалось около 50-60 надгробных памятников. Я сам видел древние изображения курганов и насыпей в археологических отчетах, - рассказывает Нурлан Кулбай.

О существовании кладбища говорят также раскопки и архивные материалы археолога Андрея Астафьева.

Кладбище Култык находилось тогда ещё на территории города Шевченко, позже переименованного в Актау. Я видел его очень давно — ещё в первой половине 1970-х годов. Это было небольшое кладбище, состоявшее примерно из 15–20 захоронений. Судя по надгробиям, оно, скорее всего, возникло в конце XIX — начале XX века и, возможно, существовало до 1930–1940-х годов. Вероятнее всего, уже во второй половине 1970-х годов кладбище было снесено, поскольку позже я уже не мог точно определить его местонахождение.

Оно располагалось в районе нынешнего городского парка «Акбота». На сегодняшний день установить точное местоположение кладбища, вероятно, возможно только путём изучения старых топографических карт и их сопоставления с современной планировкой города. Скорее всего, никаких видимых следов этого кладбища уже не сохранилось. Как я уже говорил, во второй половине 1970-х годов оно исчезло. Вероятно, кладбище было целенаправленно снесено, а территория освобождена для дальнейшего освоения и застройки, - рассказал Андрей Астафьев.

Тот факт, что это кладбище относится к XIX-XX векам, подтверждают фотографии бывших археологов и информация от людей, видевших его своими глазами. В их числе и известный фотограф Виктор Малюк.

Действительно там были захоронения, старое кладбище. Казахские и туркменские могилы были. Мало что сохранилось, к сожалению, но мне просто повезло, что я в то время увлекался фотографией, что впоследствии стало моей профессией. Сейчас, поднимая свои архивы, я нашел кадры, которые доказывают - именно на этом обрыве были могильники, - поделился Виктор Малюк.

Территорию, где располагается кладбище, огородят и установят там знак.

Согласно нашим традициям, священные и святые места нельзя топтать, застраивать или использовать в иных целях. Поэтому мы можем еще раз подтвердить существование здесь кладбища на основании архивных и археологических данных. Мы считаем целесообразным огородить эту территорию или установить небольшой знак, указывающий на то, что здесь когда-то было кладбище, - сказал Нурлан Кулбай.

По мнению археолога Андрея Астафьева, факты обнаружения человеческих останков в разные годы, свидетельства специалистов и наличие исторических карт указывают на необходимость дальнейшего научного изучения данной территории. Проведение комплексных археологических исследований позволит получить объективные данные и внести ясность в один из малоизученных вопросов истории Актау.