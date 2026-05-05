Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
05.05.2026, 11:36

Без этого документа в автобус не пустят: новые правила перевозок пассажиров в Казахстане с 11 мая

В Казахстане обновили правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Новые нормы уточняют порядок оплаты, посадки пассажиров и подачи документов перевозчиками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: yk-news.kz

Приказом и.о. министра транспорта от 25 апреля 2026 года внесены изменения в действующие Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением городов республиканского значения и столицы). Нововведения затрагивают порядок оплаты проезда, оформление билетов, посадку пассажиров, а также административные процедуры для перевозчиков.

Документ опубликован и будет введён в действие с 11 мая 2026 года.

Как теперь будет производиться оплата проезда

В обновлённых правилах более детально прописан порядок оплаты на междугородних и международных автобусных маршрутах.

Оплата и регистрация проезда, а также провоз багажа теперь могут осуществляться:

  • в кассах автовокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров;
  • у кондуктора или водителя — при посадке на промежуточных остановках до отправления автобуса;
  • через цифровые системы оплаты проезда;
  • через пассажирские агентства;
  • посредством электронных систем продажи билетов.

Отдельно подчёркивается, что оплата может производиться как в пригородном, так и в междугороднем и международном сообщении с использованием цифровых сервисов.

Электронные документы и проверка личности пассажира

Согласно изменениям, оформление билетов осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность пассажира. Допускаются:

  • оригинал документа;
  • электронный документ через сервис цифровых документов.

При посадке в автобус проводится обязательная сверка данных пассажира — фамилии, имени и отчества (при наличии) — с информацией, указанной в билете. Также проверяются место и номер посадочного места, закреплённые при продаже.

Новые требования к перевозчикам

Изменения затронули и порядок получения разрешений на международные перевозки.

Для согласования маршрутов, тарифов и получения разрешений перевозчики должны направлять заявку в уполномоченный орган:

  • через систему «Электронные обращения»;
  • либо в бумажной форме через канцелярию.

К заявке необходимо приложить пакет документов, включая:

  • расписание движения автобусов с указанием времени отправления, прибытия, остановок и скоростного режима;
  • схему маршрута с указанием автовокзалов, пунктов обслуживания и пограничных переходов;
  • тарифы на перевозку пассажиров и багажа, включая льготные ставки.

Документы должны быть оформлены в установленном порядке — прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью ответственного лица и печатью (при наличии), за исключением отдельных оговорённых случаев.

Сроки рассмотрения заявок

Уполномоченный орган рассматривает заявки в течение 15 рабочих дней с момента регистрации. При соответствии требованиям перевозчику направляется уведомление о необходимости предоставления дополнительных документов (при наличии).

Что ещё изменилось

В приказе также указано, что корректировки внесены и в другие нормативные документы, регулирующие сферу автомобильных пассажирских перевозок.

Комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь