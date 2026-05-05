Без этого документа в автобус не пустят: новые правила перевозок пассажиров в Казахстане с 11 мая

В Казахстане обновили правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Новые нормы уточняют порядок оплаты, посадки пассажиров и подачи документов перевозчиками, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Приказом и.о. министра транспорта от 25 апреля 2026 года внесены изменения в действующие Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за исключением городов республиканского значения и столицы). Нововведения затрагивают порядок оплаты проезда, оформление билетов, посадку пассажиров, а также административные процедуры для перевозчиков.
Документ опубликован и будет введён в действие с 11 мая 2026 года.
В обновлённых правилах более детально прописан порядок оплаты на междугородних и международных автобусных маршрутах.
Оплата и регистрация проезда, а также провоз багажа теперь могут осуществляться:
Отдельно подчёркивается, что оплата может производиться как в пригородном, так и в междугороднем и международном сообщении с использованием цифровых сервисов.
Согласно изменениям, оформление билетов осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность пассажира. Допускаются:
При посадке в автобус проводится обязательная сверка данных пассажира — фамилии, имени и отчества (при наличии) — с информацией, указанной в билете. Также проверяются место и номер посадочного места, закреплённые при продаже.
Изменения затронули и порядок получения разрешений на международные перевозки.
Для согласования маршрутов, тарифов и получения разрешений перевозчики должны направлять заявку в уполномоченный орган:
К заявке необходимо приложить пакет документов, включая:
Документы должны быть оформлены в установленном порядке — прошнурованы, пронумерованы и заверены подписью ответственного лица и печатью (при наличии), за исключением отдельных оговорённых случаев.
Уполномоченный орган рассматривает заявки в течение 15 рабочих дней с момента регистрации. При соответствии требованиям перевозчику направляется уведомление о необходимости предоставления дополнительных документов (при наличии).
В приказе также указано, что корректировки внесены и в другие нормативные документы, регулирующие сферу автомобильных пассажирских перевозок.
Комментарии0 комментарий(ев)