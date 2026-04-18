Жители Актау пожаловались на долгое ожидание автобусов в выходные дни

Жительница областного центра сообщает, что не может утром дождаться автобуса, чтобы добраться на работу. В ТОО «КаспийАвтоПарк» рассказали, с каким интервалом двигаются автобусы на маршрутах, передаёт Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Жалоба поступила на маршрут №3А. Со слов пассажирки, утром автобусы долго стоят на конечной остановке, а в выходные время ожидания увеличивается.

В пресс-службе ТОО «КаспийАвтоПарк» сообщили, что маршруты №3А и №3Б в рабочие дни начинают движение с 06:20, в выходные - с 06:40.

В рабочие дни на линию выходит всего 18 автобусов (по 9 на маршруте №3А и №3Б). Интервал между этими маршрутами составляет 6 минут, а интервал движения по одному направлению - 12 минут.

В выходные дни, в связи со снижением пассажиропотока, количество автобусов сокращается до 14 (по 7 на каждый). Соответственно, интервал между маршрутами №3А и №3Б увеличивается до 8 минут, а интервал по одному направлению - до 16 минут.