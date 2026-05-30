Актау вошел в число самых популярных летних направлений для путешествий на поезде

Актау вошел в число наиболее востребованных туристических направлений Казахстана в летнем сезоне. По данным национального перевозчика, ежегодно тысячи казахстанцев выбирают побережье Каспийского моря для отдыха, а пассажиропоток на железнодорожных маршрутах в Мангистаускую область остается одним из самых высоких в стране, передает Lada.kz со ссылкой на BAQ.kz .

Фото: Ахмат Басиев. Материал Международной выставки-фестиваля фотографий в Мангистауской области, организованного в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира».

В период отпусков и школьных каникул традиционно возрастает спрос на поездки к курортным зонам, озерам и туристическим центрам. В числе лидеров по популярности остаются озеро Алаколь, Балхаш, Бурабай, Туркестан и Актау.

Особое место в этом списке занимает Актау. Летом город становится одним из главных центров внутреннего туризма благодаря уникальному для Казахстана морскому побережью. До областного центра курсируют поезда по семи маршрутам, а средний пассажиропоток достигает 155 тысяч человек.

По этому показателю Актау находится на одном уровне с Алматы, куда ежемесячно прибывают около 155-160 тысяч пассажиров.

Самым популярным курортным направлением страны остается Алаколь. В летний сезон к озеру организовано движение поездов по 15 маршрутам из различных регионов Казахстана. Пассажирам планируют предоставить около 230 тысяч мест, а все вагоны оборудованы кондиционерами.

До озера Балхаш поезда курсируют по восьми маршрутам. В летний период здесь ожидается около 45 тысяч пассажиров. Не теряет популярности и Бурабай, куда организованы перевозки по 16 маршрутам с прогнозируемым пассажиропотоком около 65 тысяч человек.

Стабильным спросом пользуется и Туркестан. В духовную столицу страны поезда следуют по 16 маршрутам, а число пассажиров в летние месяцы достигает 60 тысяч человек.

По данным перевозчика, всего в летний сезон железнодорожным транспортом планируется перевезти свыше 4,2 миллиона пассажиров. Для этого увеличивается количество мест в поездах и принимаются меры по обеспечению комфортных условий для путешественников.