Синоптики рассказали, какую погоду Мангистау принесет июнь

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +25,9..+29,8°С, что выше нормы на 2° (норма: +23,5..+27,4°С).

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +17..+22°С до +22..+27°С, днем от +29..+34°С, на юге области +37°С до сильной жары +34..+39°С.

В начале второй декады прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +17..+22°С до +12..+17°С, днем от +29..+34°С до +24..+29°С, на юге региона от +37°С до +32°С. Затем ожидается повышение температуры воздуха ночью до +24..+29°С, днем до сильной жары +36..+41°С, на востоке области до очень сильной жары в +45°С.

В третьей декаде предполагается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +24..+29°С до +17..+22°С, днем от сильной жары +36..+41°С, на востоке региона от очень сильной жары +45°С до +29..+34°С.

Количество осадков за месяц ожидается меньше нормы (норма: 8-20 мм).

Кратковременный дождь, гроза ожидаются в начале второй, часто в третьей декадах. Ветер скоростью 15-20 метров в секунду прогнозируется часто в первой, в середине и в конце второй, в середине третьей декадах. Пыльная буря возможна в начале, в конце первой и второй декадах, в середине третьей декады, - добавили в «Казгидромете».

Подчеркивается, что прогноз погоды на месяц носит консультативный характер. Следует учитывать, что в ежедневном ходе погоды возможны смещения во времени от 3 до 5 суток, а также отклонения как значений ежедневной температуры воздуха (± 5°С), так и самих атмосферных явлений погоды. Прогноз погоды на месяц уточняется прогнозами на декаду 30-31, 10, 20 числах месяца.