Без окон и дверей: чиновники рассказали о заброшенном объекте на набережной Актау

Местные жители обратили внимание на заброшенный на вид объект на набережной. Со здания исчезло название компании «Казмортрансфлот», окна в нем давно выбиты, а фасад поврежден. Горожане задаются вопросом: кому сейчас принадлежит строение и используется ли оно по назначению, сообщает Lada.kz .

По словам горожан, некоторое время назад название компании исчезло с фасада. Теперь объект выглядит безликим и заброшенным: окна выбиты, а внешний вид здания вызывает вопросы. При этом объект находится на самом видном месте на набережной Актау.

В здании давно выбиты стекла, фасад поврежден. Оно выглядит заброшенным. Функционирует ли оно вообще и планируется ли принимать меры по приведению его в порядок? - интересуются жители.

За разъяснениями корреспондент Lada.kz обратился в городской акимат.

Как сообщили в ведомстве, собственником земельного участка по-прежнему является АО «Казмортрансфлот». Земельный участок находится в частной собственности компании.

Целевое назначение участка - строительство и эксплуатация ангара для яхт. Площадь земельного участка составляет 300 квадратных метров.

Планируется ли проведение ремонтных работ для восстановления поврежденного фасада и остекления, чиновники не уточнили.