Судьба заброшенного здания детсада в центре Актау волнует горожан

- Детский сад превратился в мрачное здание в центре города. Сюда можно зайти с любой стороны, абсолютно свободный доступ. Дети добивают там последнее. Для них же небезопасно там находиться. Нужно в срочном порядке решать этот вопрос. Лишь периодически наблюдаю охрану, которая бывает иногда по ночам. А толку-то? В детские сады огромные очереди, и этот сад лишним, я считаю, точно не будет, - обратился в редакцию житель 7 микрорайона.

- Постановлением акима целевое назначение данного здания изменено под детский сад, - ответили в отделе образования.