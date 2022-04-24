Судьба заброшенного здания детсада в центре Актау волнует горожан

Фото жителей 7 микрорайона
По словам жителей 7 микрорайона, на территорию детского сада есть свободный доступ.
Жители утверждают, что дети из соседних домов разбрасывает там остатки книг, бьют оставшиеся стекла и люминесцентные лампы.
В городском отделе образования объяснили, что ведутся работы по передаче здания в доверительное управление, то есть для проведения капитального ремонта.
Напомним, жители 7 микрорайона рассказывали в прошлом году, что после переезда областной библиотеки стекла в здании детского сада начали бить школьники.
Позже чиновники взяли здание под частную охрану.
Жители утверждают, что дети из соседних домов разбрасывает там остатки книг, бьют оставшиеся стекла и люминесцентные лампы.
- Детский сад превратился в мрачное здание в центре города. Сюда можно зайти с любой стороны, абсолютно свободный доступ. Дети добивают там последнее. Для них же небезопасно там находиться. Нужно в срочном порядке решать этот вопрос. Лишь периодически наблюдаю охрану, которая бывает иногда по ночам. А толку-то? В детские сады огромные очереди, и этот сад лишним, я считаю, точно не будет, - обратился в редакцию житель 7 микрорайона.
В городском отделе образования объяснили, что ведутся работы по передаче здания в доверительное управление, то есть для проведения капитального ремонта.
- Постановлением акима целевое назначение данного здания изменено под детский сад, - ответили в отделе образования.
Напомним, жители 7 микрорайона рассказывали в прошлом году, что после переезда областной библиотеки стекла в здании детского сада начали бить школьники.
Позже чиновники взяли здание под частную охрану.
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