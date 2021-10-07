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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:55

Просмотров: 105

Скоро превратится в бомжатник: Дети разрушают здание детского сада в Актау

После переезда областной библиотеки здание детского сада в 7 микрорайоне не используется. По словам горожан, дети из близлежащих домов бьют в здании стёкла.

Вот так проводят время подростки, сидя на подоконнике второго этажа с открытым окном
Жители дома №12 в 7 микрорайоне переживают за судьбу здания детского сада, а также за безопасность детей, которые выбрали это место для игр.

- В основном там играют дети 7-10 лет. Они «разносят» весь садик. Вчера вытащили огнетушитель. Целых стёкол совсем не осталось - всё разбили. Так уже продолжается около трех-четырех месяцев. Сторожа нет. Скоро это место превратится в бомжатник, - возмущаются жители дома №12.


Напомним, в конце мая этого года областная библиотека, располагавшаяся в здании детского сада в 7 микрорайоне, переехала. Ранее помещение было на балансе управления культуры Мангистауской области. Дальнейшую его судьбу должны были решить в акимате Мангистауской области.

Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы областного акимата.




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Комментарии ( 1 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 09:01
В детстве ходил в этот садик. А уже в школьном возрасте играли на его площадках. Сердце кровью обливается каждый раз, как прохожу мимо: все, что там было, все детские площадки уничтожили. Половины зеленых насаждений больше нет. А там, где раньше были песочницы и горки, теперь паркуются автомобили. =((

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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