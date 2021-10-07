Скоро превратится в бомжатник: Дети разрушают здание детского сада в Актау

Вот так проводят время подростки, сидя на подоконнике второго этажа с открытым окном

Вот так проводят время подростки, сидя на подоконнике второго этажа с открытым окном

- В основном там играют дети 7-10 лет. Они «разносят» весь садик. Вчера вытащили огнетушитель. Целых стёкол совсем не осталось - всё разбили. Так уже продолжается около трех-четырех месяцев. Сторожа нет. Скоро это место превратится в бомжатник, - возмущаются жители дома №12.