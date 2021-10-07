Скоро превратится в бомжатник: Дети разрушают здание детского сада в Актау

Вот так проводят время подростки, сидя на подоконнике второго этажа с открытым окном
Жители дома №12 в 7 микрорайоне переживают за судьбу здания детского сада, а также за безопасность детей, которые выбрали это место для игр.
Напомним, в конце мая этого года областная библиотека, располагавшаяся в здании детского сада в 7 микрорайоне, переехала. Ранее помещение было на балансе управления культуры Мангистауской области. Дальнейшую его судьбу должны были решить в акимате Мангистауской области.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы областного акимата.
- В основном там играют дети 7-10 лет. Они «разносят» весь садик. Вчера вытащили огнетушитель. Целых стёкол совсем не осталось - всё разбили. Так уже продолжается около трех-четырех месяцев. Сторожа нет. Скоро это место превратится в бомжатник, - возмущаются жители дома №12.
Напомним, в конце мая этого года областная библиотека, располагавшаяся в здании детского сада в 7 микрорайоне, переехала. Ранее помещение было на балансе управления культуры Мангистауской области. Дальнейшую его судьбу должны были решить в акимате Мангистауской области.
Lada.kz ожидает комментарий от пресс-службы областного акимата.