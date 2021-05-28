Здание детского сада освободилось в 7 микрорайоне Актау

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Библиотека, которая больше 15 лет располагалась в здании детского сада в 7 микрорайоне Актау, напротив 11 дома, переехала в библиотеку культурного центра Абиша Кекилбаева.



- Два дня назад мы перевезли все книги в новую библиотеку, которую сдали в эксплуатацию в этом году. Что будет располагаться в этом здании дальше, решит управление финансов Мангистауской области на основании закона о государственном управлении, – сообщили в управлении культуры Мангистауской области.



Между тем, в очереди в детские сады в 7 микрорайоне находится свыше 460 детей с 2017 по 2020 годы рождения. Более детальную информацию Багдат Турганбаева, исполняющая обязанности руководителя отдела образования Актау, предоставлять отказалась.