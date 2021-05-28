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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:00

Просмотров: 1603

Здание детского сада освободилось в 7 микрорайоне Актау

Мангистауская областная библиотека, располагавшаяся в здании детского сада в 7 микрорайоне, переехала. Ранее помещение было на балансе управления культуры Мангистауской области. Дальнейшую его судьбу решит акимат Мангистауской области.

Фото автора
Библиотека, которая больше 15 лет располагалась в здании детского сада в 7 микрорайоне Актау, напротив 11 дома, переехала в библиотеку культурного центра Абиша Кекилбаева.

- Два дня назад мы перевезли все книги в новую библиотеку, которую сдали в эксплуатацию в этом году. Что будет располагаться в этом здании дальше, решит управление финансов Мангистауской области на основании закона о государственном управлении, – сообщили в управлении культуры Мангистауской области.

Между тем, в очереди в детские сады в 7 микрорайоне находится свыше 460 детей с 2017 по 2020 годы рождения. Более детальную информацию Багдат Турганбаева, исполняющая обязанности руководителя отдела образования Актау, предоставлять отказалась.



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Комментарии ( 6 )

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Trianon (Посетители) Сегодня, 19:08
В 90-е, не то что детский сад, заводы за бесценок покупали, а жизнь человеческая вообще ничего не стоила.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 18:38
Sebast1anBach,
Вы видимо очень далеки от работы Акимата, да и потом вы за себя отвечайте , что вы сделали , каким вы пальцем и куда !
Разруха была ужасная , но распробовать госимущество было последним наживным делом!
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 18:29
Цитата: Sebast1anBach
была разруха и данный сады пустовали,


Вы правы, так и было. Был бардак, у многих людей не было возможности отдать детей в садик. Кроме того, воспитателям в садах не платили зарплату по несколько месяцев в тот период. Вот и стали сады закрываться.

Будет хорошо, если это здание вновь станет садиком. Только по-моему, там ограждение надо расширять. С нынешним забором маловато места для детских площадок.

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-3
  • tolk
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  • Андpей
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  • Coffee
 Sebast1anBach (Посетители) Сегодня, 17:36
Эти сады стояли без детей при развале, была разруха и данный сады пустовали, сейчас видеться хорошая работа по возврату этих зданий и обратно открываются сады, и таких примеров очень много по городу. Нужно сказать спасибо за это АКИМАТУ, а где вы были babe, когда туда заселялся завод, вы палет о палец не ударили тогда, не нужно сейчас тыкать пальцем, по сравнения с Вами, Акимат без разглагольствований работает и возвращает эти здания.
 
-1
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 babe (Посетители) Сегодня, 16:34
Во времена СССР , тогда ещё Шевченко, были детские сады в достатке, потом их пораздавали за бесценок. К примеру , в 3а мкр в здании детского сада расположен молочный завод Дэкми. Вот и пусть Акимат займётся возвратом того, что когда -то пораздавали. Хотя вряд ли они это будут делать , у них же Акимат это «крыша».
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:02
Верните садики детям.
 
 

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