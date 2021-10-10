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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:29

Просмотров: 1384

Под охрану взяли здание детского сада в Актау

Ранее появилось видео, как дети разрушают здание детского сада в Актау.

Кадр видео
Согласно приказу управления финансов региона, здание детского сада в 7 микрорайоне передано в отдел образования управления образования Мангистауской области.

- Объект с октября текущего года находится под охраной частного предприятия «Арыстан-2007-Актау». Ситуация с детьми, которые били стёкла в детском саду, произошла в момент передачи здания на баланс отдела образования и заключения договора с данным охранным агентством, - сообщили в отделе образования.


В настоящее время решается вопрос о передаче здания в доверительное управление или государственно-частное партнёрство для использования его в дальнейшем под дошкольное учреждение.

Напомним, жители дома №12 в 7 микрорайоне сообщили, что дети разрушают здание детского сада.




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