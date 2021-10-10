Под охрану взяли здание детского сада в Актау

- Объект с октября текущего года находится под охраной частного предприятия «Арыстан-2007-Актау». Ситуация с детьми, которые били стёкла в детском саду, произошла в момент передачи здания на баланс отдела образования и заключения договора с данным охранным агентством, - сообщили в отделе образования.

Согласно приказу управления финансов региона, здание детского сада в 7 микрорайоне передано в отдел образования управления образования Мангистауской области.В настоящее время решается вопрос о передаче здания в доверительное управление или государственно-частное партнёрство для использования его в дальнейшем под дошкольное учреждение.Напомним, жители дома №12 в 7 микрорайоне сообщили , что дети разрушают здание детского сада.