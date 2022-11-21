Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление

По словам жителей 7 микрорайона, ребятня разбила последние стекла и двери в здании бывшей областной библиотеки напротив дома №12. Строение выглядело как после бомбежки.В этом месяце, как говорят люди, на территории появились рабочие. Они начали демонтировать окна и двери.Жители заинтересовались, что же в итоге будет на этом месте.В городском отделе образования сообщили, что административное здание передано в доверительное управление без права последующего выкупа ТОО «Улы -жан».На сегодня проводится капитальный ремонт здания.На основании договора о доверительном управлении, за счет частных инвестиций, летом 2023 года здесь планируют открыть детский сад.