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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 06:02

Просмотров: 1983

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление

На территории бывшего детского сада в 7 микрорайоне начались ремонтные работы.

Фото автора
По словам жителей 7 микрорайона, ребятня разбила последние стекла и двери в здании бывшей областной библиотеки напротив дома №12. Строение выглядело как после бомбежки.

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление


В этом месяце, как говорят люди, на территории появились рабочие. Они начали демонтировать окна и двери.

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление


Жители заинтересовались, что же в итоге будет на этом месте.

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление


В городском отделе образования сообщили, что административное здание передано в доверительное управление без права последующего  выкупа ТОО «Улы -жан».

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление


На сегодня проводится капитальный ремонт здания.

На основании договора о доверительном управлении, за счет частных инвестиций, летом 2023 года здесь планируют открыть детский сад.

Заброшенное здание детского сада в центре Актау передали в доверительное управление



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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 09:21
12-й регион,
Вы давно там не были, каменный забор со стороны 41-41а домов снесли еще в сентябре и ставят железные заборы. Во всю идут ремонтные работы внутри здания

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 08:39
На территории бывшего детского сада в 7 микрорайоне начались ремонтные работы.


А какова дальнейшая судьба терр-рии бывшего д/с в 26 мкр, возле 43 дома? Тоже стоит, как бельмо в глазу, со страшным кирпичным забором?
 
 

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