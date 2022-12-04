Что будет со зданием бывшего детского сада в Актау

- На сегодня проводится капитальный ремонт здания. Сдать его в эксплуатацию планируется в июле 2023 года, - ответили в отделе образования.

Здание детского сада, по словам жителей дома №43, долгое время пустовало. Кирпичный забор со временем начал осыпаться.В настоящее время на территории садика проводится ремонт.Рабочие уже снесли по периметру почти весь кирпичный забор и начали устанавливать металлический.В городском отделе образования сообщили, что детский сад №38 передан в доверительное управление ТОО «Жайлы».Напомним, заброшенное здание детского сада в 7 микрорайоне также передали в доверительное управление.