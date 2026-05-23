18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.8
545.99
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.05.2026, 18:11

В Актау в автобусах отсутствует детский QR-код: в акимате назвали причину

Общество 0 1 441 Лиана Рязанцева

Жители Актау пожаловались на отсутствие детского QR-кода в автобусах. В городском акимате назвали причину, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Похожие новости

Родители школьников рассказали, что столкнулись с проблемой отсутствия детского QR-кода в автобусах. В результате детям приходится оплачивать проезд по взрослому тарифу.

У меня двое детей, оба школьники, они два раза в день ездят в школу на автобусе. Ранее проезд оплачивали по QR-коду по 35 тенге. Сейчас этих QR-кодов нет, их убрали, и детей заставляют платить по взрослому тарифу. Почему создали такие неудобства и почему с детей требуют оплату как со взрослых?, - возмущается жительница Актау.

В городском акимате заявили, что детский тариф существует, и его необходимо подключить на смартфон ребёнка.

С 13 августа 2025 года на территории города запущена новая система оплаты AvtoBys. Обращаем ваше внимание, что в данной системе сохранён детский тариф. Для использования школьного тарифа необходимо приобрести специальную школьный транспортную карту, либо оформить виртуальную карту через смартфон на сайте jenil.avtobys.kz. Оплата проезда через виртуальную карту в приложении AvtoBys составляет 35 тенге, - сообщили в акимате.

В администрации предоставили инструкцию по подключению и регистрации виртуальной карты.

На сегодняшний день данная система функционирует в 21 городе и районе страны. Данные изменения реализуются в рамках цифровизации сферы общественного транспорта и перехода на современную систему оплаты проезда, - заключили в городской администрации.

0
21
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь