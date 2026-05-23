В Актау в автобусах отсутствует детский QR-код: в акимате назвали причину

Жители Актау пожаловались на отсутствие детского QR-кода в автобусах. В городском акимате назвали причину, передает Lada.kz .

Родители школьников рассказали, что столкнулись с проблемой отсутствия детского QR-кода в автобусах. В результате детям приходится оплачивать проезд по взрослому тарифу.

У меня двое детей, оба школьники, они два раза в день ездят в школу на автобусе. Ранее проезд оплачивали по QR-коду по 35 тенге. Сейчас этих QR-кодов нет, их убрали, и детей заставляют платить по взрослому тарифу. Почему создали такие неудобства и почему с детей требуют оплату как со взрослых?, - возмущается жительница Актау.

В городском акимате заявили, что детский тариф существует, и его необходимо подключить на смартфон ребёнка.

С 13 августа 2025 года на территории города запущена новая система оплаты AvtoBys. Обращаем ваше внимание, что в данной системе сохранён детский тариф. Для использования школьного тарифа необходимо приобрести специальную школьный транспортную карту, либо оформить виртуальную карту через смартфон на сайте jenil.avtobys.kz. Оплата проезда через виртуальную карту в приложении AvtoBys составляет 35 тенге, - сообщили в акимате.

В администрации предоставили инструкцию по подключению и регистрации виртуальной карты.