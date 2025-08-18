Школьники Актау смогут пользоваться виртуальной картой для поездок в автобусах

Қазақ тіліне аудару

В преддверии нового учебного года школьникам предоставили возможность пользоваться виртуальной транспортной картой с помощью смартфона, сообщает Lada.kz со ссылкой на ЦОК региона.

Фото создано с помощью искусственного интеллекта

В Центре общественных коммуникаций рассказали, как оформить виртуальную школьную карту онлайн.

Для оформления виртуальной транспортной карты достаточно трёх шагов: скачать приложение Avtobys в App Store или Google Play, пройти регистрацию по номеру телефона и обратиться в кассу для бесплатного оформления карты, — рассказали в ЦОК региона.

Регистрация карт проводится в здании №24 в 7 микрорайоне Актау и в селе Мангистау в здании Палаты предпринимателей.

Напомним, в Актау начали выдавать бесплатные транспортные карты. Бесплатный проезд по транспортным картам предусмотрен для жителей региона из семи категорий.