Новая система оплаты проезда в автобусах внедрена в Мангистау

В пилотном режиме внедрена новая электронная система оплаты проезда «Avtobys», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото автора

Новая электронная система оплаты проезда «Avtobys» охватывает все маршрутные автобусы. С ее помощью пассажиры могут оплачивать проезд и отслеживать движение транспорта в режиме реального времени.

Приложение «Avtobys» доступно для загрузки в AppStore и Google Play.

Также информируем, что система «O-City», использовавшаяся ранее, продолжает функционировать параллельно. Пассажиры могут по-прежнему оплачивать проезд через «O-City», отслеживать маршруты и заранее приобретать билеты на междугородние (межрайонные) рейсы в электронном формате, - уточнили в акимате.

Напомним, ранее Lada.kz писала, где в Актау можно приобрести автобусную транспортную карту «O-city».