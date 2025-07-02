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02.07.2025, 12:45

Новая система оплаты проезда в автобусах внедрена в Мангистау

Общество 0 7 661 Сергей Кораблев

В пилотном режиме внедрена новая электронная система оплаты проезда «Avtobys», сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото автора
Фото автора

Новая электронная система оплаты проезда «Avtobys» охватывает все маршрутные автобусы. С ее помощью пассажиры могут оплачивать проезд и отслеживать движение транспорта в режиме реального времени.

Приложение «Avtobys» доступно для загрузки в AppStore и Google Play.

Также информируем, что система «O-City», использовавшаяся ранее, продолжает функционировать параллельно. Пассажиры могут по-прежнему оплачивать проезд через «O-City», отслеживать маршруты и заранее приобретать билеты на междугородние (межрайонные) рейсы в электронном формате, - уточнили в акимате.

Напомним, ранее Lada.kz писала, где в Актау можно приобрести автобусную транспортную карту «O-city».

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Комментарии

3 комментарий(ев)
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Zakon.kz - И вообще, водитель и не имеет даже права требовать оплаты. Это обязанность пассажира, а водитель имеет право получать оплату за проезд, и не более этого. Такие же права и у кондуктора. И не может ни водитель, ни кондуктор, ни контролер высадить пассажира, потому что, у них на это права, а во-вторых они и не имеют права прикасаться к нему или применять к нему физическую силу. Обязанности водителя, управлять автобусом, это ПДД. Все остальное, контролёр. И согласно правил перевозки пассажиров, высадка производится со всех дверей.
02.07.2025, 16:03
ЁмоЁ
ЁмоЁ
На более загруженных, пассажирами, маршрутах надо бы оставить кондуктора, хотя бы на время а далее пусть смотрят логистику и логику. Люди оплачивают проезд кто как хочет или может!
02.07.2025, 12:27
Галина63
Галина63
Все хорошо, кроме того, что водитель выпускает теперь только через первую дверь. Представьте человек с ребенком на руках или с продуктами тяжелыми должен протискиваться заранее через весь салон автобуса к водителю, чтобы показать оплату проезда и выйти с первой двери. А, когда час пик? И еще водителю постоянно дают карточку во время движения транспортного средства и он нарушает правила дорожного движения и отвлекается от дороги, начинает работать с валидатором. Не порядок и не удобно.
02.07.2025, 08:09
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