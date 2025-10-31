18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
31.10.2025, 13:54

Отсутствие детского QR-кода для оплаты проезда в автобусах вызвало недовольство жителей Актау

Общество 0 865 Лиана Рязанцева

Жители Актау выразили недовольство отсутствием детского QR-кода для оплаты проезда в городских автобусах. По их словам, сложившиеся обстоятельства вынуждают родителей приобретать дополнительные транспортные карты, что создаёт лишние расходы. В городской администрации прокомментировали ситуацию, передаёт Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

В редакцию обратились горожане, которые рассказали, что на сегодняшний день в автобусах отсутствует детский QR-код для оплаты проезда.

Мы регулярно пользуемся автобусами вместе с детьми, и отсутствие детского QR-кода создаёт неудобства. Таким образом, нас вынуждают приобретать дополнительные транспортные карты. В противном случае ребёнку приходится ездить, оплачивая проезд по взрослому тарифу  70 тенге. Раньше было очень удобно, был один QR-код для Kaspi, и человек мог сразу выбрать оплату по детскому или взрослому тарифу, - жалуются жители.

В ответа на жалобу в Актауском городском акимате сообщили, что в общественном транспорте с августа текущего года введена новая система оплаты  «Avtobys».

Для использования детского тарифа необходимо приобрести транспортную карту «Школьный» или скачать на телефон мобильное приложение «Avtobys». Затем в приложении активировать детский тариф. Также в нем предусмотрена возможность оплаты через QR-код, - пояснили в акимате.

В приложении «Avtobys» можно пополнить виртуальный кошелёк с помощью банковской карты.

Отдельно для льготных категорий граждан – лиц с инвалидностью, многодетных матерей, обладательниц наград «Алтын алқа» и «Күміс алқа», почетных граждан, пенсионеров и граждан старше 70 лет – выдача социальных карт осуществляется в Центре приема граждан (4 микрорайон, здание №72).

Корреспонденту Lada.kz удалось связаться со специалистами «Avtobys»: они рассказали, что необходимо для приобретения карт.

Перечень необходимых документов для получения транспортной карты «Школьный»:

  • ﻿﻿﻿свидетельство о рождении ребёнка и удостоверение личности одного из родителей;
  • ﻿﻿﻿фото 3х4 (обязательно);
  • ﻿﻿﻿справка из школы;
  • ﻿﻿﻿заявление (выдаётся на месте).

Для стандартной карты никакие документы не нужны.

Стоимость карт  500 тенге.

Транспортные карты можно приобрести в пункте продажи, который находится в 12 микрорайоне, в доме №17А. Режим работы кассы: понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00 часов (обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00). Также карты можно купить в селе Манғыстау, в здании Палаты предпринимателей.

Обращаем внимание горожан: услуги онлайн-обработки документов и доставка не предусмотрены, - сообщили в «Avtobys».

Напомним, новую систему оплаты проезда в автобусах в регионе внедрили в июле текущего года.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Конечно это правильно, что нужно возраст ребенка подтверждать документально, а то заходит такой детина и говорит, что ему нет 14 лет и кондуктору приходится верить на слово. Сама свидетелем была неоднократно. Мы то знаем сколько у нас ушлых подростков.
31.10.2025, 09:47
