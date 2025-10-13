Почему исчез детский QR-код в автобусах Актау

Қазақ тіліне аудару

Местные жители пожаловались, что в некоторых городских автобусах исчез детский QR-код для оплаты проезда. Ситуацию прокомментировали в городской администрации, сообщает Lada.kz .

Школьники сталкиваются с трудностями при оплате проезда и вынуждены оплачивать полную стоимость билета.

Одна из жительниц рассказала, что её сын уже дважды столкнулся с подобной ситуацией в автобусе №9.

Вчера у сына на карте осталось 35 тенге, и он не смог оплатить проезд, потому что в автобусе не было детского QR-кода. За него заплатила посторонняя женщина. А сегодня попался тот же водитель - сын оплатил 70 тенге через QR и попросил сдачу 35 тенге, но водитель отказался, накричал на него и обозвал. У ребёнка невроз, и эта ситуация его сильно расстроила, - рассказала мама школьника.

В городском акимате пояснили, что с переходом на новую систему оплаты школьникам необходимо оформить карту «Avtobys». Теперь оплатить проезд можно будет только через нее.

Приносим извинения за предоставленные неудобства, - отметили в акимате.

Напомним, в начале июля в нашем регионе внедрили новую систему оплаты проезда в автобусах.