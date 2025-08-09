Бесплатный Wi-Fi в автобусах Актау отключили

Қазақ тіліне аудару

Пассажиры городских автобусов пожаловались на исчезновение бесплатного Wi-Fi, которым они пользовались более двух лет, сообщает Lada.kz .

Фото автора

Услуга бесплатного интернета, по словам горожан, работала на нескольких автобусных маршрутах и была особенно популярна у тех, кто тратит на дорогу много времени.

Очень удобно было: можно было читать, смотреть видео, работать в дороге. Даже благодарили акимат за эту инициативу, — рассказывают жители.

Однако в последнее время Wi-Fi в автобусах полностью исчез.

В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог пояснили, что теперь сеть будет использоваться исключительно для работы камер, передающих данные в Центр оперативного управления (ЦОУ). Для пассажиров интернет больше предоставляться не будет.

Причину такого решения в ведомстве не озвучили.