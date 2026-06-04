Рынок подержанных авто в Казахстане окончательно вышел из-под контроля

Вторичный авторынок Казахстана переживает жесткий кризис прозрачности: покупатели массово переплачивают миллионы тенге за машины в сомнительном техническом состоянии. Эксперты предупреждают, что хаотичное ценообразование, скрученные одометры и новые криминальные схемы с автовозами превратили покупку б/у автомобиля в опасную лотерею, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Парадокс «инвестиций»: почему старые машины стоят как новые

Согласно свежему анализу Агентства мониторинга и анализа авторынка (АМААР), львиная доля сделок на «вторичке» Казахстана сегодня сосредоточена в сегменте от 5 до 10 млн тенге, однако продавцы все чаще выставляют ценники в диапазоне 10–12 млн тенге.

Как пояснил глава АМААР Артур Мискарян, цены на подержанном рынке формируются абсолютно хаотично. Казахстанские автовладельцы ментально застряли в убеждении, что личный автомобиль — это инвестиционный актив, который со временем должен только дорожать. В итоге техническое состояние машины редко соответствует той сумме, которую за нее просят.

На этом фоне жесткую конкуренцию автомобилям с пробегом (АСП) начинают составлять новые машины из салонов, ассортимент которых в последние два года стремительно расширяется, в том числе за счет экспансии технологичных брендов.

Почему автопарк РК не обновляется

Главная причина, по которой вторичный рынок Казахстана в разы превосходит первичный, кроется в отсутствии системного механизма утилизации и выбытия старых машин. По данным союза автобрендов, средний возраст автомобиля в РК превышает 19 лет. Ситуацию усугубляет высокая стоимость растаможки и утильсбора для старых иномарок, из-за чего в страну выгоднее завозить либо абсолютно новые авто, либо «серыми» путями докатывать машины, уже находящиеся внутри республики. В итоге спрос на б/у сегмент искусственно перегрет, что и позволяет частным продавцам диктовать завышенные цены.

Три главных риска «серого» авторынка Казахстана

Сфера продаж авто с пробегом остается максимально непрозрачной из-за трех ключевых факторов, которые выделили аналитики:

Тотальный уход от налогов. Перекупщики совершают десятки сделок в месяц как физлица, не выплачивая в бюджет ни тиына. Именно на них приходится основной объем продаж. Скрученный пробег и скрытые дефекты. Покупатель никогда не знает реальную историю машины. В связи с этим эксперты АМААР предлагают перенять опыт США и стран Ближнего Востока (например, ОАЭ), внедрив уголовную или жесткую административную ответственность за корректировку показаний одометра — как для мастеров, так и для заказчиков. Криминальное прошлое (США и Китай). Машины, ввезенные из-за рубежа, часто имеют скрытые обременения, залоги или находятся в международном розыске. Хуже всего то, что продавцы намеренно маскируют отсутствие подушек безопасности и деформации кузова после тяжелых ДТП. Покупая такой «шрот», казахстанец рискует не просто деньгами, а собственной жизнью.

Альтернативой, по мнению экспертов, становится покупка б/у машин в Trade-in официальных дилеров. Там автомобили проходят юридическую и техническую очистку, хотя доходность (ROI) этого бизнеса для самих дилеров сейчас падает из-за фокуса на продажи новых авто.

Осторожно, автовозы: МВД предупреждает о новой схеме мошенничества

Официальная статистика Министерства внутренних дел РК шокирует: на начало 2026 года в стране зарегистрировано всего 106,2 тыс. первичных автомобилей против 551,1 тыс. вторичных. Рынок б/у машин больше первичного более чем в 5 раз (а по оценкам Mycar Group — в 7 раз).

Такой гигантский оборот привлек профессиональных мошенников. В МВД раскрыли новую опасную схему, которая бьет по тем, кто пытается перегнать купленный автомобиль в другой регион (чаще всего по направлению «Алматы — регионы»).

Как работает схема:

Мошенники находят на популярных логистических платформах объявления от реальных заказчиков и реальных водителей автовозов.

Связываясь в WhatsApp, преступники играют двойную роль: заказчику они представляются водителем, а водителю — владельцем машины.

Скоординировав обе стороны и войдя в доверие, мошенники перехватывают автомобиль на выезде из Алматы, перегружают его и угоняют в неизвестном направлении.

Памятка от МВД: как не лишиться машины при транспортировке:

Требуйте оригинал удостоверения личности водителя автовоза и документы на его спецтехнику. Проверяйте, совпадает ли номер телефона, с которого вам звонят в мессенджере, с номером в официальном объявлении на платформе. Лично и детально обсуждайте маршрут, тайминг и конечную точку выгрузки. Обязательно проверяйте отзывы и рейтинг перевозчика в сети.

При малейших нестыковках юристы и полиция рекомендуют немедленно прерывать сделку и обращаться по номеру 102. В условиях цифровизации рынка ответственность за достоверность данных должна быть ужесточена, резюмируют эксперты.