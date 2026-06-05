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05.06.2026, 15:43

В Казахстане меняется стоимость денег: как это затронет каждого и к чему готовиться

Новости Казахстана 0 969

В Казахстане запускается процесс постепенного удешевления кредитов и одновременного снижения доходности по депозитам. Глава Национального банка Тимур Сулейменов объявил о пересмотре условий на финансовом рынке после масштабного смягчения денежно-кредитной политики, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Деньги в экономике дешевеют: официальная позиция регулятора

На прошедшем брифинге председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов пояснил, что розничный рынок неизбежно отреагирует на изменение макроэкономических показателей. Однако моментального эффекта «в один день» граждане не почувствуют — трансмиссионный механизм монетарной политики работает с временным лагом.

«Вслед за базовой ставкой обычно меняются ставки по кредитам — и бизнесу, и населению. Но одновременно меняются и ставки по депозитам. То есть снижается стоимость денег в экономике», — констатировал глава регулятора.

По словам Сулейменова, депозитная масса формирует так называемую базу фондирования коммерческих банков. По законам экономики, чем дешевле обходятся эти ресурсы самим финансовым институтам, тем более доступные займы они смогут предложить конечному потребителю в обозримой перспективе.

О чем говорят цифры, которые остались за кадром

Контекст, который важно знать: Нынешнее снижение базовой ставки стало долгожданным событием для рынка — Нацбанк опустил её сразу на 1 процентный пункт (с 18% до 17% годовых). До этого момента жесткие монетарные условия удерживались регулятором более полугода для подавления ценового давления. Основным драйвером для смягчения политики стало устойчивое замедление годовой инфляции в стране — с пиковых 12–13% до текущих 10,4%.

При этом Нацбанк уже улучшил макроэкономический прогноз на текущий год, ожидая, что инфляция перейдет к однозначным показателям и зафиксируется в коридоре 9–11%.

Будет ли падать тенге: скрытые факторы и сезонность

Многие казахстанцы традиционно связывают снижение ключевой ставки со скорым ослаблением национальной валюты. Глава Нацбанка поспешил развеять эти опасения, подчеркнув, что фундаментальные факторы для тенге сейчас максимально благоприятны. Валютная выручка в страну поступает в достаточном объеме из-за высоких цен на сырье: нефть марки Brent торгуется в районе $90–$100 за баррель, а мировые индексы на металлы выросли в среднем на 17–40%.

Тем не менее Сулейменов обратил внимание на важный фактор сезонности, который часто путают с девальвацией:

  1. Бюджетный цикл: В начале года спрос на доллары минимален. Ближе к лету определяются победители госзакупок и тендеров, компании получают финансирование и массово выходят на биржу за валютой.

  2. Сезон отпусков: Традиционный летний всплеск спроса на иностранную валюту со стороны населения, выезжающего на отдых за рубеж.

Регулятор подчеркивает: даже при ставке в 17% активы в национальной валюте (включая розничные вклады, госдолг и корпоративные облигации) остаются кратно выгоднее и привлекательнее для инвесторов, чем инструменты в долларах или евро.

Что делать вкладчикам и заемщикам: совет экспертов

Для тех, кто планирует крупные покупки, тенденция позитивная: коммерческие банки начнут постепенно пересматривать условия по потребительским и ипотечным программам в сторону уменьшения процентов.

А вот вкладчикам стоит поторопиться. Поскольку доходность депозитов неизбежно пойдет вниз вслед за решениями Нацбанка, эксперты рекомендуют зафиксировать текущие высокие ставки, открыв долгосрочные сберегательные вклады (без права досрочного снятия) в банках второго уровня прямо сейчас, пока коммерческие структуры не обновили свои тарифные сетки.

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