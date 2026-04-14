18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 19:22

Кому платить? Компании по вывозу ТБО обратились к жителям Актау

Лиана Рязанцева

Сразу несколько компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов обратились к жителям Актау. Они разъяснили, кому и каким образом необходимо оплачивать услуги по вывозу мусора, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились сразу несколько компаний, занимающихся вывозом ТБО: ТОО «Соцсервис-А», ТОО «West Recycling Company», ТОО «Мунайлы Кызмет», ТОО «Евро сервис Джо» и ТОО «Атамекен Тазалык». Данные компании вывозят мусор в следующих микрорайонах: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 39.

По их информации, работы по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов на обслуживаемых территориях осуществляются в штатном режиме, без каких-либо изменений.

Они обратились к жителям Актау, отметив, что оплата за предоставленные услуги производится в прежнем порядке – по лицевым счетам абонентов.

Уважаемые предприниматели и жители микрорайонов. В последнее время среди жителей отдельных микрорайонов возникли вопросы, связанные с порядком оплаты услуг и наличием начислений от разных организаций. В этой связи разъясняем, что в настоящее время по ряду вопросов, связанных с проведением процедур передачи микрорайонов в другую организацию, ведутся судебные разбирательства. До момента официального разрешения ситуации и вступления соответствующих судебных актов в законную силу, просим вас придерживаться ранее установленного порядка оплаты – по действующим лицевым счетам, - говорится в обращении к жителям.

В компаниях также подчеркнули, что по техническим и иным причинам у части абонентов могли временно отсутствовать начисления или отображение платежей в Едином платёжном документе (ЕПД), в том числе в мобильных приложениях.

Жители Актау могут оплачивать услуги по лицевому счёту через приложение Kaspi Bank либо в кассах обслуживающих компаний по вывозу ТБО. Если начисления отображаются в ЕПД, оплата производится, как и ранее, через единый платёжный документ. В случае необходимости уточнения лицевого счёта, корректировки данных или состава зарегистрированных абонентов жители могут обратиться по контактным телефонам компаний, — сообщили они.

Чтобы не вводить жителей города в заблуждение, корреспондент редакции обратился в городской акимат с вопросом о том, действительно ли в разных микрорайонах одновременно работают несколько компаний по обслуживанию и вывозу ТБО, помимо компании «Zero Waste Ақтау», а также как горожанам определить, кому именно необходимо производить оплату.

В администрации сообщили, что для уточнения информации о том, какая компания обслуживает их дом, горожанам следует обращаться в управляющие организации – КСК или ОСИ.

По дополнительным вопросам, касающимся вывоза ТБО, жители города могут обратиться по следующим телефонам:

  • ТОО «Соцсервис-А»: +7 (702) 234-29-89;
  • ТОО «West Recycling Company»: +7 (708) 609-85-83, +7 (777) 237-92-48;
  • ТОО «Мунайлы Кызмет»: +7 (701) 491-07-17;
  • ТОО «Евро Сервис Джо»: +7 (701) 028-06-90;
  • ТОО «Атамекен Тазалык»: +7 (701) 013-19-59.

Напомним, ранее жители столкнулись с неопределённой ситуацией по оплате услуг вывоза твёрдых бытовых отходов. По словам горожан, квитанции им приходят сразу от нескольких компаний. Тогда в городской администрации прокомментировали ситуацию со ссылкой на ТОО «Zero Waste Ақтау», отметив, что оплата за услуги по сбору и транспортировке ТБО должна производиться исключительно в адрес данной компании, которая является победителем конкурса по лотам №1, 2 и 3 Актау.

6
34
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь