Кому платить? Компании по вывозу ТБО обратились к жителям Актау

Сразу несколько компаний по вывозу твёрдых бытовых отходов обратились к жителям Актау. Они разъяснили, кому и каким образом необходимо оплачивать услуги по вывозу мусора, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

В редакцию Lada.kz обратились сразу несколько компаний, занимающихся вывозом ТБО: ТОО «Соцсервис-А», ТОО «West Recycling Company», ТОО «Мунайлы Кызмет», ТОО «Евро сервис Джо» и ТОО «Атамекен Тазалык». Данные компании вывозят мусор в следующих микрорайонах: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20А, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 39.

По их информации, работы по вывозу и утилизации твёрдых бытовых отходов на обслуживаемых территориях осуществляются в штатном режиме, без каких-либо изменений.

Они обратились к жителям Актау, отметив, что оплата за предоставленные услуги производится в прежнем порядке – по лицевым счетам абонентов.

Уважаемые предприниматели и жители микрорайонов. В последнее время среди жителей отдельных микрорайонов возникли вопросы, связанные с порядком оплаты услуг и наличием начислений от разных организаций. В этой связи разъясняем, что в настоящее время по ряду вопросов, связанных с проведением процедур передачи микрорайонов в другую организацию, ведутся судебные разбирательства. До момента официального разрешения ситуации и вступления соответствующих судебных актов в законную силу, просим вас придерживаться ранее установленного порядка оплаты – по действующим лицевым счетам, - говорится в обращении к жителям.

В компаниях также подчеркнули, что по техническим и иным причинам у части абонентов могли временно отсутствовать начисления или отображение платежей в Едином платёжном документе (ЕПД), в том числе в мобильных приложениях.

Жители Актау могут оплачивать услуги по лицевому счёту через приложение Kaspi Bank либо в кассах обслуживающих компаний по вывозу ТБО. Если начисления отображаются в ЕПД, оплата производится, как и ранее, через единый платёжный документ. В случае необходимости уточнения лицевого счёта, корректировки данных или состава зарегистрированных абонентов жители могут обратиться по контактным телефонам компаний, — сообщили они.

Чтобы не вводить жителей города в заблуждение, корреспондент редакции обратился в городской акимат с вопросом о том, действительно ли в разных микрорайонах одновременно работают несколько компаний по обслуживанию и вывозу ТБО, помимо компании «Zero Waste Ақтау», а также как горожанам определить, кому именно необходимо производить оплату.

В администрации сообщили, что для уточнения информации о том, какая компания обслуживает их дом, горожанам следует обращаться в управляющие организации – КСК или ОСИ.

По дополнительным вопросам, касающимся вывоза ТБО, жители города могут обратиться по следующим телефонам:

ТОО «Соцсервис-А»: +7 (702) 234-29-89;

ТОО «West Recycling Company»: +7 (708) 609-85-83, +7 (777) 237-92-48;

ТОО «Мунайлы Кызмет»: +7 (701) 491-07-17;

ТОО «Евро Сервис Джо»: +7 (701) 028-06-90;

ТОО «Атамекен Тазалык»: +7 (701) 013-19-59.

Напомним, ранее жители столкнулись с неопределённой ситуацией по оплате услуг вывоза твёрдых бытовых отходов. По словам горожан, квитанции им приходят сразу от нескольких компаний. Тогда в городской администрации прокомментировали ситуацию со ссылкой на ТОО «Zero Waste Ақтау», отметив, что оплата за услуги по сбору и транспортировке ТБО должна производиться исключительно в адрес данной компании, которая является победителем конкурса по лотам №1, 2 и 3 Актау.