Уведомления о долгах за вывоз мусора пришли жителям Актау

В редакцию Lada.kz обратились жители нескольких микрорайонов города. По их словам, они недоумевают, почему им поступили уведомления о задолженности за вывоз мусора от ТОО «Caspiy Operating», тогда как с начала года они уже оплачивают данную услугу через ТОО «Zero Waste Актау». В компании разъяснили ситуацию.

Сегодня, 4 мая, жителям города начали поступать уведомления от ТОО «Caspiy Operating» о задолженности за услугу по вывозу твёрдых бытовых отходов.

В уведомлении говорится, что по состоянию на 31 марта 2026 года по лицевому счёту числится задолженность перед ТОО «Caspiy Operating Aktau» за оказанные услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Также отмечается необходимость погасить задолженность в течение пяти рабочих дней с момента получения претензии. В случае неуплаты ТОО «Caspiy Operating Aktau» оставляет за собой право обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, а также обратиться к нотариусу для совершения исполнительной надписи.

Я не понимаю, почему ТОО «Caspiy Operating» выставляет мне уведомления о задолженности, если я исправно оплачиваю услугу через приложение Kaspi.kz новой компании — ТОО «Zero Waste Актау». Зачем людей вводят в заблуждение, акимат же чётко обозначил, кому необходимо платить. Что теперь делать с этим уведомлением?» — задаются вопросом горожане.

Редакция обратилась за комментарием в ТОО «Caspiy Operating». В компании сообщили, что уведомления направлены только тем потребителям, у которых имеется задолженность за предыдущие годы.

Мы не приписываем ничего лишнего, жителям необходимо лишь погасить имеющуюся задолженность. Если у потребителей возникают вопросы, они всегда могут обратиться к нам, мы всё покажем и разъясним, за какой период образовался долг, — отметили в компании.

Офис компании расположен в 3Б микрорайоне, в доме №5А.

