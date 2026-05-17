Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
17.05.2026, 16:03

Пирсы, фонтаны и велодорожки: как изменится набережная Актау

Общество 0 3 381 Сергей Кораблев

Глава региона Нурдаулет Килыбай ознакомился с проектом строительства современной набережной, сообщает Lada.kz.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Похожие новости

Как сообщает пресс-служба областного акимата, масштабный проект направлен на развитие туристического потенциала региона, создание комфортной городской среды и современного общественного пространства для жителей и гостей города. Общая протяженность набережной составит около 4,5 километра. Реализация проекта будет проходить в пять этапов.

Заказчиком проекта выступает городской отдел строительства, инвестором – NCOC N.V., подрядной организацией – ТОО «Нурсат».

Строительные работы начали в апреле 2026 года. Завершить проект планируется в январе 2029 года.

В рамках проекта предусмотрено создание прогулочных зон, велосипедных и беговых дорожек, смотровых площадок, фонтанов, скейт-парка, детских и спортивных площадок, зон отдыха, фудкортов и сервисных павильонов. Также планируется строительство пирсов, благоустроенных пляжных зон и детских бассейнов.

Кроме того, в ходе строительства будут внедрены современные инженерные решения, направленные на сохранение экосистемы побережья Каспийское море, включая системы наружного освещения на солнечной энергии, архитектурную подсветку, сети водоснабжения и водоотведения, а также масштабное озеленение территории.

Нурдаулет Килыбай подчеркнул, что архитектурный облик набережной должен отражать историко-культурные особенности региона.

Жители региона и гости, приезжающие в Мангистау, должны чувствовать здесь особый дух края. Поэтому важно, чтобы в проекте были отражены национальный колорит, традиционные орнаменты и местные особенности. В этом направлении стоит советоваться с аксакалами и представителями общественности. Кроме того, необходимо создать комфортные условия для яхтсменов, работающих в районе пирса и оказывающих услуги населению. Следует ускорить строительство первого этапа и, самое главное, уделить особое внимание качеству работ, - отметил аким области Нурдаулет Килыбай.

Ожидается, что после реализации проекта в Актау появится современная набережная международного уровня, что повысит туристическую привлекательность региона.

Комментарии

2 комментарий(ев)
Pluto 9701
fox1167
Спилите наконец позорные исскуственные пальмы на набережной
17.05.2026, 13:16
fox1167
fox1167
"масштабное озеленение территории."----Пластиковыми тюльпанами?
17.05.2026, 11:50
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь