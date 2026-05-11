10.05.2026, 20:37

Шахматный сезон на набережной открывают в Актау

Общество | Сергей Кораблев

Уже с завтрашнего дня местные жители снова смогут играть в шахматы на набережной 14 микрорайона, сообщает Lada.kz

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ
Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Руководитель фонда «Мы - за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов вместе со своей командой готовит площадку к открытию летнего сезона шахмат. На зимний период часть столов была убрана на склад, а сейчас их вновь устанавливают на набережной.

По словам Романа Уразимбетова, проект уже давно стал одним из самых популярных социальных пространств города.

Сколько я делал социальных проектов в городе, я считаю, что именно шахматы на набережной - один из лучших проектов. Здесь занимается огромное количество детей и взрослых. Люди играют до поздней ночи, - рассказал он.

Партии нередко продолжаются даже поздно ночью

Официальное открытие состоится завтра, 11 мая, в 11:00 на набережной 14 микрорайона. Посещать площадку смогут все желающие бесплатно.

Кроме того, в ближайшее время организаторы планируют запустить бесплатные занятия по шахматам с преподавателями для детей и подростков. Планируются дневные и вечерние группы. Подробности о записи и расписании обещают сообщить дополнительно.

Открытие шахматного сезона в 2025 году 

Девочки на фото уже три года занимаются шахматами на набережной Актау, а вчера показали лучший результат на Чемпионате Казахстана. Их успех, как говорит Роман Уразимбетов, пример того, как бесплатные городские проекты помогают детям раскрывать талант и добиваться больших побед.

