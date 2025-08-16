18+
16.08.2025, 18:20

Тренер с голливудской улыбкой бесплатно учит жителей Актау игре в шахматы у моря

История в фотографиях 0 539 Сергей Кораблев

Как проходят бесплатные занятия по шахматам под руководством Асылбека Бекежанова на городской набережной узнал корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В этом месяце стартовали бесплатные вечерние занятия по шахматам для новичков в 14 микрорайоне, в зоне интеллектуального досуга. 

Обучает горожан квалифицированный тренер Асылбек Бекежанов - педагог с более чем пятилетним опытом работы с детьми и взрослыми, который сейчас, к тому же, проходит курсы повышения квалификации.

Но воспитанники Асылбека считают его не только профессионалом шахматного дела, но и прекрасным наставником с голливудской улыбкой, которая заряжает хорошим настроением всех вокруг. 

- Когда наш тренер улыбается, сразу тоже хочется улыбнуться в ответ. У него такая заразительная улыбка, - говорят воспитанники Асылбека.

По словам самого Асылбека Бекежанова, программа обучения игр, которые проходят на набережной, включает базовое понимание игры в шахматы, а также работу над сильными и слабыми сторонами каждого ученика. 

Формат - индивидуальные 15-минутные занятия с последующей отработкой ходов на доске. Такой подход связан с тем, что поток участников непостоянный.

В данный момент записались уже более 15 человек, и интерес стабильно высокий. Многие прохожие останавливаются, интересуются и решают попробовать, - рассказал тренер.

Сам Асылбек играет в шахматы с 12 лет, а обучает уже более пяти лет. 

Как игрок он не ставит перед собой цель собирать награды, главное - популяризация шахмат. За это время ему удалось провести множество турниров - от местных до международных.

Основная аудитория занимающихся - школьники от 7 до 16 лет, но, как отметил Асылбек, возраст не имеет значения: главное - интерес. Все чаще шахматы начинают преподавать даже в детских садах.

Шахматы помогают детям сконцентрироваться на умственной игре, а не только «зависать» в телефонах. Они развивают стратегическое мышление, внимательность, социальные навыки, а также, что очень важно, учат стойкости к поражениям,. Новички быстро начинают помогать и учить друг друга, - говорит тренер.

Тем, кто боится начать, он советует следовать известному принципу: «Прыгать нужно именно тогда, когда больше всего боишься».

Он уверяет, что шахматы - это не про сложность, а про развитие, и начать может каждый.

Среди участников - юные новички, которые только открывают для себя мир этого интеллектуального и увлекательного занятия. О своих первых шагах в игре и впечатлениями поделился один из учеников Илларион.

По его словам, на занятия юного спортсмена привел старший брат. Больше всего в шахматах мальчику нравится то, что они развивают мышление. Самым сложным на первых занятиях оказалось правильно делать ходы фигур.

Шахматы помогают тренировать не мышцы, но зато мозг. Правда, пока еще путаюсь, как именно должны двигаться фигуры, но все приходит с опытом, - признается юный игрок.

Мальчик уверен, что шахматы научат его внимательности и умению размышлять. 

Занятия проходят ежедневно по вечерам с 19:00 до 22:00 на набережной в 14 микрорайоне и доступны для всех желающих бесплатно.

Запись по телефону: +7 (707) 352-34-34‬.

 

