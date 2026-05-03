На благо города: в Актау может появиться беседка для игры в шахматы

Организатор шахматных игр на набережной и руководитель фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов выступил с инициативой построить беседку для игры в шахматы в сквере имени Тараса Шевченко, сообщает Lada.kz .

Фото автора, улучшенное при помощи ИИ

Изначально Роман Уразимбетов предложил реализовать проект в сквере имени Тараса Шевченко. Градоначальник поддержал его идею.

В беседке планируется установить шахматные столы для свободной игры и проведения турниров.

Финансирование предполагается за счет собственных средств инициатора, а также при поддержке компании Limestone Mangystau, ранее подарившей городу каменный шахматный стол.

При этом Роман Уразимбетов совместно с компанией Limestone Mangystau обратились к жителям с просьбой помочь определиться с локацией: разместить беседку в сквере имени Тараса Шевченко или в Сквере Победы. Свои предложения горожане могут оставить в Instagram главы организации.

