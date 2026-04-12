Полицейские нашли пропавшего жителя Актау

Марат Альжанов был найден сеггодня, 12 апреля, в 27 микрорайоне. Об этом Lada.kz рассказали волонтеры поискового отряда Lider.kz. Некоторые подробности происшествия предоставили и в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Координатор волонтерского движения «Lider.kz» в Актау Давид Миникаев рассказал, что мужчина был найден живым и здоровым. Причины отсутствия и местонахождения на протяжении недели не раскрываются.

Нам позвонили из полиции, сказали, что найден в 27 микрорайоне. Подробности он вряд ли сможет объяснить в связи с тем, что есть психиатрический диагноз. Мы сообщали в ориентировке, что пропавший может быть дезориентирован, - сообщил он.

Правоохранители добавили, что пропавшего мужчину обнаружил младший оперуполномоченный ОКП управления полиции города Актау Амандык Базарбаев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Актау пропал 62-летний мужчина – Альжанов Марат Утесбаевич. Волонтеры Lider.kz предоставили данные о мужчине, уточнив, что он может быть дезориентирован.