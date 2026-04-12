В Актау разыскивают пропавшего мужчину

В Актау объявлен розыск 62-летнего мужчины – Альжанова Марата Утесбаевича, передает Lada.kz со ссылкой на Lider.kz.
По предоставленной информации, мужчина проживает в 16 микрорайоне. В прошлое воскресенье, 5 апреля, он вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что пропавший может быть дезориентирован.
Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, синюю кепку и чёрные кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: +7 (700) 499-72-92 или 102.
