В Актау разыскивают пропавшего мужчину

В Актау объявлен розыск 62-летнего мужчины – Альжанова Марата Утесбаевича, передает Lada.kz со ссылкой на Lider.kz .

По предоставленной информации, мужчина проживает в 16 микрорайоне. В прошлое воскресенье, 5 апреля, он вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что пропавший может быть дезориентирован.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, синюю кепку и чёрные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: +7 (700) 499-72-92 или 102.