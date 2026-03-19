В Жанаозене пропала женщина: ее разыскивают более 8 месяцев

В Жанаозене объявлен розыск 47-летней Дины Жарылгасовой, которая пропала ещё в августе прошлого года, передает Lada.kz .

По информации волонтёров поискового движения Lider.kz, женщина проживала в 1 микрорайоне. Пятого августа 2025 года около 19:00 часов она вышла из дома в неизвестном направлении и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным.

Приметы пропавшей: рост около 170 сантиметров, среднего телосложения.

В день исчезновения Дина Жарылгасова была одета в чёрное платье в белый горошек и длинный красный жилет с узорами. При себе у неё была небольшая сумочка цвета хаки.

Родные и волонтёры просят всех, кто мог видеть женщину или обладает какой-либо информацией о её местонахождении, откликнуться.

Сообщить сведения можно по номерам телефонов: +7 (700) 911-72-92 или 102.

Поисковики также просят жителей региона помочь в распространении ориентировки – любая информация может оказаться важной.