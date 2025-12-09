Пропавшего в Мангистау Александра Насибари убили – полиция

Фото архив Lada.kz

По информации правоохранителей, по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что преступление произошло на почве бытовой ссоры. Личности подозреваемых уже установлены.

Начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Сагындык Аяганов выезжал на место происшествия и держит ход расследования на особом контроле. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на задержание причастных лиц, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается.

Напомним, Александр Насибари ушел из дома 24 ноября текущего года и с тех пор не выходил на связь с близкими. Данные о пропаже мужчины распространились в социальных сетях. Восьмого декабря стало известно, что житель Актау был найден мертвым в районе радонового источника.