Казахстанский транспортный налог перевернут с ног на голову: новые ставки и льготы

С наступлением 2026 года казахстанцев ждут значительные изменения в системе налогообложения транспортных средств и платежей в местный бюджет. Нововведения затронут не только владельцев автомобилей, но и фермеров, а также компании, использующие земельные участки и экологические ресурсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.