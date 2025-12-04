Казахстанский транспортный налог перевернут с ног на голову: новые ставки и льготы

С наступлением 2026 года казахстанцев ждут значительные изменения в системе налогообложения транспортных средств и платежей в местный бюджет. Нововведения затронут не только владельцев автомобилей, но и фермеров, а также компании, использующие земельные участки и экологические ресурсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Департамент государственных доходов Павлодарской области сообщил о ряде изменений в налогообложении автомобилей:
Понижающие коэффициенты для легковых авто:
0,7 — для автомобилей, эксплуатируемых от 10 до 20 лет;
0,5 — для автомобилей старше 20 лет.
Отмена ставок для легковых автомобилей с объемом двигателя более 3000 куб. см, произведенных или ввезенных после 31 декабря 2013 года.
Льготы для фермеров: крестьянские хозяйства освобождаются от уплаты налога по одному автомобилю-пикапу на хозяйство.
Новая классификация ТС: теперь категории транспортных средств будут определяться по свидетельству о регистрации (А, В, С, D), а не по типу кузова (пикап, джип, лимузин, фургон).
Единая уплата налога: расчет текущих платежей по налогу на транспорт и земельному налогу отменяется — необходимо подавать только годовую декларацию и оплачивать налог по итогам года.
Налог на имущество: расчет текущих платежей требуется только при превышении годовой суммы налога более 1 млн тенге.
Плата за пользование земельными участками:
Для участков, предоставленных по лицензиям на разведку или добычу ТПИ, ставки увеличены;
Для сельхозземель, используемых не по назначению или с нарушениями, ставка повышается в два раза.
Экологические платежи:
Увеличиваются ставки за выбросы и сбросы загрязняющих веществ со стационарных источников;
Возрастает плата за захоронение отходов производства и потребление объектами первой категории (кроме объектов жизнеобеспечения).
Исключения из налогов и сборов: отменены плата за пользование лицензиями на отдельные виды деятельности, 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов.
Изменения упрощают отчетность для большинства владельцев авто, но одновременно повышают ответственность за соблюдение земельного и экологического законодательства. Водителям старых автомобилей выгодно воспользоваться понижающими коэффициентами, а фермеры смогут сократить налоговую нагрузку на одно транспортное средство.
