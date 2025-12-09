Пропавшего 33-летнего мужчину нашли мертвым в Актау

Житель Актау Александр Насибари вышел из дома 24 ноября, и с тех пор о нём ничего не известно. Сегодня, 8 декабря, мужчину обнаружили мёртвым. Об этом сообщили волонтёры Lider.kz, передает Lada.kz.
В Актау сегодня, 8 декабря, нашли тело пропавшего Александра Насибари.
По словам волонтёров, тело мужчины обнаружили в районе радонового источника.
Редакция Lada.kz ожидает комментария от департамента полиции региона о том, имеется ли криминальная составляющая в смерти пропавшего.
