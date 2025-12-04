Пропавшего мужчину разыскивают в Актау

Житель Актау Александр Насибари вышел из дома 24 ноября. С тех пор о нём ничего не известно. Родственники просят откликнуться всех, кто располагает информацией о его местонахождении. Об этом сообщили волонтёры Lider.kz, передает Lada.kz .

Коллаж автора

Александр Насибари, 1992 года рождения, вышел 24 ноября в 10 утра из дома №27 в 3А микрорайоне в неизвестном направлении и пропал. Родственники подали заявление в полицию.

Приметы: рост 170–175 сантиметров, среднего телосложения.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.

