Пропавшего 13-летнего подростка нашли живым на трассе Актау – Жанаозен

Тимофея Павлова обнаружили на трассе Актау – Жанаозен, когда он ехал на велосипеде. Его состояние удовлетворительное, он цел и невредим. Об этом сообщает волонтерское движение «Lider.kz», передает Lada.kz.
Руководитель волонтерского движения «Lider.kz» Давид Миникаев сообщили редакции, что 13-летнего Тимофея Павлова нашли живым и невредимым.
Его обнаружили на трассе Актау – Жанаозен, - сообщил он.
Напомним, что Тимофей Павлов 5 октября в 18:00 часов вышел из дома в 11 микрорайоне покататься на велосипеде и пропал.
Комментарии0 комментарий(ев)