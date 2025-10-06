Пропавшего 13-летнего подростка нашли живым на трассе Актау – Жанаозен

Қазақ тіліне аудару

Тимофея Павлова обнаружили на трассе Актау – Жанаозен, когда он ехал на велосипеде. Его состояние удовлетворительное, он цел и невредим. Об этом сообщает волонтерское движение «Lider.kz», передает Lada.kz.