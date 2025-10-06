В Актау разыскивают пропавшего 13-летнего подростка

Қазақ тіліне аудару

В Актау разыскивают 13-летнего Тимофея Павлова, который вышел из дома 5 октября покататься на велосипеде и пропал. Об этом сообщает волонтерское движение «Lider.kz», передает Lada.kz .

Фото предоставили в Lider.kz

Тимофей Павлов 5 октября в 18:00 часов вышел из дома в 11 микрорайоне покататься на велосипеде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост: 170 сантиметров, худощавого телосложения.

В день пропажи был одет в ветровку цвета хаки, коричневые штаны, кроссовки хаки, на голове темная шапка-шлем (подшлемник), сине-чёрный шлем, велоперчатки. При себе имел чёрный рюкзак.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Тимофея Павлова, просьба связаться по номерам телефонов: +7 (700) 499-72-92 либо 102.