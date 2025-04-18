Водителя лишили прав после употребления кумыса в Мангистау: дело дошло до кассации

В редакцию Lada.kz обратился житель Мангистауской области Нуралы Таджиков, который оказался в центре громкой правовой истории. Мужчина выпил немного кумыса, сел за руль и лишился водительских прав, так как помимо алкотестера настаивал на анализе крови. Несмотря на «нулевой» результат освидетельствования на алкоголь, суд посчитал действия автомобилиста неправомерными.

Иллюстративное изображение сгенерировано ИИ

Эта история произошла еще летом прошлого года. Судебные разбирательства по ней длятся до сих пор. Нуралы Таджиков был остановлен патрульными Мунайлинского района в 25 микрорайоне областного центра без видимых на то причин. Несмотря на прописку и проживание водителя в Актау, инспектор предложил ему пройти проверку с помощью алкотестера в Мунайлинском районе, на что мужчина попросил отвезти его на проверку в город в связи вышеупомянутыми факторами. Полицейские ему отказали, отметив, что сопроводят его для сдачи анализа в Мунайлинский район, водитель не стал сопротивляться и согласился, но попросил для более точных результатов взять анализ крови, сославшись на недоверие к точности прибора.

Я настаивал на сдаче крови, объяснял, что пил кумыс. Однако штатный врач-нарколог отказал, сославшись на отсутствие оборудования для забора крови. Ни единожды я спрашивал у сотрудников полиции, что будет, если я откажусь дышать в трубку и самостоятельно сдам кровь в наркологии. Мне не отвечали, просто настаивали на прохождении с помощью алкотестера. А затем врач-нарколог дал разъяснение по типу «Подпиши отказ от освидетельствования и дальше можешь сдать кровь в Актау, если результат будет отрицательным, тебе ничего не будет». Так я и сделал, - рассказал Нуралы Таджиков.

Подписав необходимые бумаги, он сразу же поехал в государственую клинику и сдал анализ крови. Лабораторные исследования показали: алкоголь в крови отсутствует. Несмотря на это, сотрудники полиции составили протокол об отказе от прохождения освидетельствования через алкотестер, а суд признал его виновным и лишил водительских прав за то, что он отказался дыхнуть в аппарат.

Получается, что патрульные прекрасно знали о последствиях такого отказа, но промолчали и не разъяснили мне мои обязанности. По незнанию я подписал эту бумагу, просто не доверяя алкотестеру, - говорит водитель.

Мунайлинский районный суд лишил Нуралы Таджикова водительских прав на восемь лет. По мнению адвоката подсудимого, в деле не были приняты во внимание нарушение территориальной подсудности, причины, также не изучен момент разъяснения последствий отказа от освидетельствования, отсутствовали понятые при этом процессе, не была произведена запись с нагрудных видеорегистраторов, что является основанием для обжалования приговора.

Однако апелляционная коллегия отказала в удовлетворении иска, сославшись на факт отказа от прохождения освидетельствования с помощью алкотестера, вне зависимости от последующих доказательств трезвости.

Адвокат водителя считает вынесенное решение несправедливым.

Мой подзащитный не нарушал правил дорожного движения, протокол и рапорт инспектора Жоламанова Л.Н. не соответствуют действительности, не отражают главный факт, по которому разъясняются последствия отказа от освидетельствования, равно как и нарушают личные гражданские права на прохождение освидетельствования в Мунайлинском районе, тогда как прописка у Нуралы Таджикова в Актау. Кроме того, маршрут патрулирования наряда вообще не отражает место, где был остановлен мой подзащитный. Несмотря на то, что остановка была совершена в Актау, была нарушена подсудность рассмотрения дела. Сам протокол об административном нарушении был составлен спустя шесть дней от даты остановки, а суд прошел спустя 2,5 месяца, - рассказал защитник.

Также, по утверждению адвоката, сотрудник ППС не включил грудной видеорегистратор при остановке автомобиля, как того требует пункт 14 подпункта 22 приказа №164. Несмотря на неоднократные запросы, запись предоставлена не была.

Если бы запись была, она могла бы подтвердить, что водитель не отказывался проходить освидетельствование, а просил, чтобы анализ взяли именно из крови или отвезли в город для прохождения обследования, в виду недоверия наркологии Мунайлинского района. Сам процесс обследования не был соблюден, то есть человек пришел и ему говорят сразу «дыхни», при этом не смотрят на связность речи и координацию движений. Таджиков засомневался в данном алкотестере, потому что не знает, может в нем было остаточное количество какого-либо алкоголя. Но, самое интересное, с каких пор врач-нарколог начал давать разъяснение правовых последствий отказа от освидетельствования вместо сотрудников патрульной службы? При этом сами патрульные так и не сказали ничего о последствиях, хотя их не раз об этом спрашивали. Считаю это постановление несправедливым. Даже сама остановка не имела оснований. Человек выбрал более точный способ – анализ крови, но всё равно понёс наказание. Это вызывает серьёзные вопросы к системе и правам человека, - добавил адвокат.

В настоящее время водитель и его представитель подают кассационную жалобу, намереваясь добиться справедливости уже в высших инстанциях. По словам адвоката, подобные случаи могут затронуть любого участника дорожного движения, решившего воспользоваться своим правом на альтернативный метод освидетельствования.