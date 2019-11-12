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ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:14

Просмотров: 2969

Пьяный за рулём «пролетел» на «красный» и протаранил иномарку в Актау

Дорожный инцидент произошёл в ночь на 11 ноября на перекрестке у мемориала «Вечный огонь».

Фото очевидцев
Участниками аварии стали Audi 100 и Toyota Camry.

Пьяный за рулём «пролетел» на «красный» и протаранил иномарку в Актау


По информации очевидцев, Toyota Camry направлялась по проспекту Нурсултана Назарбаева в сторону центра. В это время на перекрёсток на красный сигнал светофора «выскочила» Audi 100 и совершила столкновение с Toyota Camry.

Пьяный за рулём «пролетел» на «красный» и протаранил иномарку в Актау


Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в ДТП никто не пострадал.

На водителя Audi 100 полицейские составили протокол по части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также действия, повлекшие повреждение транспортных средств).

Пьяный за рулём «пролетел» на «красный» и протаранил иномарку в Актау


Нарушителю придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей, то есть 25 250 тенге, а также его лишат водительских прав на пять лет.

Audi 100 был водворён на штрафную стоянку.







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Комментарии ( 8 )

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  • almaty2018
  • strana.kz
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 11:05
markus,

так и есть, страховка если и была - бессмысленна, теперь суд, и по 10-30 тыс в месяц, максимум на что может рассчитывать хозяин камри.
 
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  • Akosha
  • malovdmitriy
  • Юрий Спассков
  • almaty2018
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:49
Давно пора это все приравнять к уголовному.Степь большая, бараков на всех хватит, и лучше с самообеспечением. Чем эта неадекватная тонна железа отличается от того же маленького пистолетика, владение которым запретили.
 
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  • Akosha
 n92 (Посетители) Сегодня, 10:21
жаль что из за таких ******
страдают люди...нужно по решению суда выдать опред.сумму пострадавшему, а виновника отправить на общественные работы на эту сумму + судебные расходы...было бы справедливо
 
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  • Toryn
  • Akosha
  • Д.Е.Д.
  • almaty2018
  • strana.kz
 markus (Посетители) Сегодня, 09:51
e.zh_k.a,
А вот это мало вероятно... Владельца камри ждут суды и разбирательства. У компота на ауди, сейчас ничего кроме долгов кредитов и низкооплачиваемой работы не окажется. Даже строховка в этом случае не действует,т.к. на ауди компот.Рад буду ошибиться,но к сожалению в большинстве таких случаев именно так и происходит...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 09:42
Где видео с камер наблюдения, ау УДП???
 
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  • Anelya26
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 09:37
Нарушителю придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей, то есть 25 250 тенге

пока будут такие штрафы вот за ТАКОЕ вот вождение , никакого просвета не будет ! stena
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 09:32
Выпил, сел за руль, совершил аварию - в тюрьму.
 
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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 09:29
А еще купит новое авто, камри фарш car death
 
 

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