Пьяный за рулём «пролетел» на «красный» и протаранил иномарку в Актау

Участниками аварии стали Audi 100 и Toyota Camry.По информации очевидцев, Toyota Camry направлялась по проспекту Нурсултана Назарбаева в сторону центра. В это время на перекрёсток на красный сигнал светофора «выскочила» Audi 100 и совершила столкновение с Toyota Camry.Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, в ДТП никто не пострадал.На водителя Audi 100 полицейские составили протокол по части 1 статьи 599 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) и по части 3 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также действия, повлекшие повреждение транспортных средств).Нарушителю придётся выплатить штраф в размере десяти месячных расчётных показателей, то есть 25 250 тенге, а также его лишат водительских прав на пять лет.Audi 100 был водворён на штрафную стоянку.