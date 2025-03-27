В Актау водителя лишили прав на год за подложные автономера

Житель областного центра год не сможет сесть за руль своей Toyota Corolla, передает Lada.kz.
Как сообщает пресс-служба специализированного суда по административным правонарушениям города Актау, 17 февраля 2025 года сотрудники полиции в 21:15 часов выявили автомобиль Toyota Corolla с заведомо подложным государственным регистрационным номером.
На водителя был составлен и передан в суд протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК. Факт правонарушения был подтвержден материалами дела, протоколом об административном правонарушении и другими доказательствами.
Санкция данной статьи предусматривает административный арест на срок до 5 суток и лишение права управления транспортными средствами на 1 год. В ходе судебного заседания правонарушитель полностью признал свою вину.
«Постановлением суда С. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 4 статьей 590 КоАП РК. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 2 суток и лишения права управления транспортными средствами на год», - решил суд.
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