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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 495

Жителя Мангистау лишили прав за пьяную езду

Жителя Мангистау арестовали на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет. Об этом сообщает пресс служба Мангистауского районного суда.

Фото myslo.ru
В Мангистауском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя региона за управление транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

Судом установлено, что подсудимый управлял автомашиной Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается протоколом и заключением медицинского освидетельствования, при котором у правонарушителя установлено алкогольное опьянение.

- Постановлением суда водитель признан виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщает пресс-служба суда.


Постановление суда не вступило в законную силу.



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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 18:08
Таких надо навсегда лишать прав ! Мало того, что подвергают опасности себя , так и других !
 
 

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