Жителя Мангистау лишили прав за пьяную езду

- Постановлением суда водитель признан виновным по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет, - сообщает пресс-служба суда.

В Мангистауском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении жителя региона за управление транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).Судом установлено, что подсудимый управлял автомашиной Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается протоколом и заключением медицинского освидетельствования, при котором у правонарушителя установлено алкогольное опьянение.Постановление суда не вступило в законную силу.