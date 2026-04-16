Когда заработает генеральное консульство России в Актау

Об открытии Генерального консульства России в Актау рассказал директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, сообщает Lada.kz .

Алексей Климов. © МИД РФ / Фото, улучшенное при помощи ИИ

В интервью «Парламентской газете» Алексей Климов поделился информаицей по открытию Генерального консульства России в Актау.

Начало его работы планируется к лету этого года, - отметил директор консульского департамента МИД России.

Напоним, распоряжение об открытии генерального консульства России в Актау было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в феврале этого года.

Расходы на его открытие и содержание, согласно распоряжению, будут осуществлены «за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИДу России в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на содержание зарубежного аппарата.